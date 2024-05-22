Эксперт Марков: США вышли на новый этап политического террора

В использовании террористических методов устранения своих соперников Правительство США вышло на новый уровень, заявил известный политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом».

«США перешли к новому этапу политического террора своих противников. Раньше мы уже видели, что они пробовали структурный террор в виде взрыва газопровода „Северный поток“. Они используют ядерный террор в виде обстрелов украинской армией Запорожской АЭС. США используют индивидуальный терроризм, когда осуществляют теракты руками своей украинской прислуги. Большое количество терактов против мирных деятелей. То есть они поднимаются еще на ступеньку в использовании своих террористических методов», — объяснил он.

По мнению эксперта, основная цель американских властей в том, чтобы подавить всех своих соперников и добиться признания полного доминирования США в мире.

Напомним, недавно на вертолете неожиданно разбился Президент Ирана Эбрахим Раиси. Это стало потрясением для всего мира и породило массу версий о его преднамеренном устранении. Подробнее о возможных мотивах «заказчиков» Марков рассказал в интервью «Татар-информу».