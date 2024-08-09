Эксперт Марков: США имеют планы на разные сценарии развития СВО

В начале специальной военной операции власти США думали, что Россия сможет в короткие сроки установить контроль над территорией Украины. Они разработали на этот случай план, включающий много пунктов. Такое мнение в интервью «Татар-информу» высказал известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Этот план давно принят, и они по нему работают, но не все планы легко реализовать. Изначально у них также был и план начать тайное подпольное партизанское движение, так как они полагали, что Россия быстро установит контроль над Украиной. И одновременно создавали украинскую армию. Но вышло так, что СВО затянулась. В этих условиях США в полном восторге перешли к своему второму плану – нанести военное поражение армии России», – пояснил специалист.

Он напомнил, что в прошлом году американцы предприняли попытку подготовить мощное наступление украинской армии, но оно провалилось.

«На 2024 год идея такая – выдержать удар российской армии, перевооружить опять украинскую армию и начать наступление в 2025 году. Вот в чем состоит план», – подчеркнул Марков.

Подробнее о том, позволит ли США ядерные удары по РФ, а также о дальнейшем ходе спецоперации – в материале «Марков – об атаке ВСУ на Курскую область: «США могут дать Киеву все. Даже ядерное оружие».