Чтобы Россия могла дать какие-то гарантии Западу, ее требования о демилитаризации Украины должны быть выполнены. Об этом заявил известный политолог Сергей Марков.

«Для того чтобы Россия дала такие гарантии, нужно, чтобы там, на Украине, не было „Анти-России“, чтобы прекратилась война против русского языка, Русской православной церкви. Такие у России требования», — рассказал политический аналитик.

По словам Маркова, для этого на Украине под контролем РФ должен смениться политический режим, к чему Запад, очевидно, на данный момент не готов.

«И возникает вопрос, нужна ли Западу такая Украина. Пока такие проблемы с переговорным процессом», — констатировал он.

Подробнее о том, как недружественные страны восприняли победу Владимира Путина на выборах Президента РФ и какие последствия, по оценке политолога, теперь могут ждать «партнеров за океаном», читайте в интервью Сергея Маркова «Запад не хочет признавать, но у Путина колоссальная поддержка в России».