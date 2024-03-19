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Сергей Марков: Россия хочет, чтобы на Украине перестали создавать «Анти-Россию»
Чтобы Россия могла дать какие-то гарантии Западу, ее требования о демилитаризации Украины должны быть выполнены. Об этом заявил известный политолог Сергей Марков.
«Для того чтобы Россия дала такие гарантии, нужно, чтобы там, на Украине, не было „Анти-России“, чтобы прекратилась война против русского языка, Русской православной церкви. Такие у России требования», — рассказал политический аналитик.
По словам Маркова, для этого на Украине под контролем РФ должен смениться политический режим, к чему Запад, очевидно, на данный момент не готов.
«И возникает вопрос, нужна ли Западу такая Украина. Пока такие проблемы с переговорным процессом», — констатировал он.
Подробнее о том, как недружественные страны восприняли победу Владимира Путина на выборах Президента РФ и какие последствия, по оценке политолога, теперь могут ждать «партнеров за океаном», читайте в интервью Сергея Маркова «Запад не хочет признавать, но у Путина колоссальная поддержка в России».
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