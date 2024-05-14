Эксперт Марков оценил шансы возвращения Суровикина из Африки на Украину

Такие люди, как генерал Сергей Суровикин должны находиться на украинском фланге, а не в Африке. Такое мнение высказал политолог и бывший дипломат Сергей Марков. Эксперт предположил, что с высокой долей вероятности этот выдающийся военный скоро может быть возвращен на Украину.

«Суровикин считается очень хорошим генералом, и его должны вернуть. Да, из-за личных связей его обрубили, выкинули и так далее. Но, может быть, то, что я сказал и думает большинство, может, оно так и есть. А может, там есть еще какие-то другие обстоятельства. Кто знает, возможно, во время Пригожинского мятежа он действительно что-то явно нехорошее сделал? И его за то, что он хороший генерал, просто простили? Может быть, есть какие-то закрытые обстоятельства, которых мы не знаем? Но общее представление таково: он лучший генерал, и из-за плохих отношений его держат в Африке и его ресурс не используют», – объяснил Марков журналисту «Татар-информа».

Напомним, Суровикин с 8 октября 2022 года по 11 января 2023-го занимал пост командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине. Затем перешел в должность заместителя.

В сентябре этого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении военачальника сообщил, что Суровикин отправился в Алжир с делегацией Минобороны и что его работа будет теперь иметь отношение к деятельности на восточном направлении».

Подробнее о шансах на возвращение генерала Суровикина на СВО, роль Казани в Кабмине РФ и смысле смены главы Минобороны читайте в интервью Маркова «Татар-информу».