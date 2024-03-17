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Политика 17 марта 2024 16:00

Эксперт Лукаш о фейках Запада: Традиционно «напористо» и без аргументов

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Вот уже который год западные СМИ «напористо» и без всяких доказательств публикуют фейки о выборах Президента России. Об этом заявил член исполкома движения «Корпус „За чистые выборы“», член Общестенной палаты Волгоградской области Антон Лукаш.

«Мы проводим сейчас первичный этап мониторинга зарубежных СМИ. Но там, как всегда, нет конкретики. Зато есть общие рассуждения о каком-то административном принуждении к голосованию. Традиционно напористо и без фактов и аргументов», – сказал он в беседе с «Татар-информом».

По словам эксперта, любая дезинформация, опубликованная в зарубежных СМИ, легко опровергаются данными международных экспертов, которые сейчас находятся в России и наблюдают за выборами на избирательных участках.

Подробнее о том, чем выборы прошлых лет отличаются от избирательной кампании в этом году, и стоит ли ожидать высокой явки, читайте в интервью «Эксперт Лукаш о выборах: «Когда болото сохнет – вылезают крокодилы. Так же и с фейками».

#выборы президента-2024 #эксперты #политика
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