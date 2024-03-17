Эксперт Лукаш о выборах: «Когда болото сохнет – вылезают крокодилы. Так же и с фейками»

Антон Лукаш: «Опять начались легенды про принуждение к голосованию, про исчезающие чернила. Это фейковые истории пятилетней давности»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Налицо явный признак банкротства фейк-индустрии»

– Антон Иванович, чем текущие выборы Президента России отличаются от предыдущих?

– Деятельность Независимого общественного мониторинга (НОМ) и Общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“» позволяет нам видеть ситуацию в целом по стране. Формируется единая база данных, карта сообщений о выборах и проводится медиамониторинг в разных регионах, по результатам которого мы делимся друг с другом информацией. В этом году практически нет информации о каких-либо нарушениях, выборы организованы качественно.

Это подтверждается позицией международных экспертов. Накануне мы провели с ними встречу в Центре общественного наблюдения в Волгограде. Они выразили удовлетворение, что существует такая модель наблюдения, которая позволяет проводить видеофиксацию процесса. У нас также есть прямое включение через штаб, есть специальные места, где можно наблюдать за выборами более подробно. Мы даже из Общественной палаты Волгоградской области продемонстрировали экспертам прямое включение, где мы можем подключиться к любому избирательному участку. Показали им, как это работает, и их это поразило.

Прозрачность процесса в этом году безусловная. Это первый положительный тренд, который подтверждает не только наше наблюдательское сообщество, но и международное. Такие моменты позволяют организованно исключить любые нарушения. Это видно.

– А второй тренд?

– Это тоже очень важный и интересный момент. В этом году фиксируется маленькое количество однородных фейков. За счет того, что у нас создана очень серьезная система защиты, то и фейков о нарушениях как таковых нет. Именно поэтому опять начались легенды про принуждение к голосованию, про исчезающие чернила. Эти фейковые истории пятилетней давности, как поеденные шубы, вытащили из шкафов.

«В этом году практически нет информации о каких-либо нарушениях, выборы организованы качественно. Это подтверждается позицией международных экспертов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так вот, второй тренд очень интересный. Раньше были гастролирующие во время выборов «фейкоделы», какие-то представители «квазижурналистов» и так далее. Наблюдался такой «электоральный фейкодельный туризм». А сейчас они уже не гастролируют, такой возможности законодательно у них нет. Поэтому начали гастролировать сами фейки. В регионах распространяют дезинформацию, которую нельзя проверить. Своего ничего нет и придумать нельзя, потому что весь процесс выборов прозрачен. И начинают придумывать фейки из других регионов, якобы там что-то происходит. И проверить это из нашего региона нельзя.

– И как вы с этим боретесь?

– Все равно это все проверяется. Они не учли одну простую вещь, что у нас единая база данных и есть карта сообщений о выборах. Призываю всех ее смотреть. Она очень полезная и очень честная. Разработана НОМ и на нашем сайте доступна, так и называется – «Карта сообщений о выборах». Там можно ее увеличивать, приближать, раскрывать всю информацию. Там полные данные.

О фейк-гастролях скажу, что раньше такого не было. Это как болото: когда оно пересыхает, всякие крокодилы, которые там жили, начинают обнаруживаться, вылезать из-под воды. Так же и с фейками сейчас происходит. Такого раньше не было. Это, конечно, явный признак банкротства фейк-индустрии.

«В Татарстане очень много наблюдательных участков и серьезные объемы работы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Молодежь Татарстана активно участвует в мониторинге»

– Насколько активна в общественном наблюдении за выборами наша молодежь?

– Это третий тренд, и здесь я хочу выделить как раз Татарстан, подчеркнуть значимость вашей работы. Молодежь у вас очень активно участвует в видеомониторинге. Мы по линии Корпуса «За чистые выборы» работаем с самыми активными молодежными движениями в 12 регионах, где молодежь представлена активнее всего. Проводили работу в Татарстане, Волгоградской, Ярославской областях, Москве. Несколько было регионов. Везде удалось достигнуть очень хорошего эффекта. Они все в этом году пошли в наблюдатели. У нас в ситуационном центре в Волгограде сейчас сидят участники этого интенсива с нами. Мы активно мониторим медиасреду. Еще раз повторю, фейков почти нет, нарушений ноль.

– Как вы оцениваете уровень организации наблюдения за выборами в Татарстане?

– Насколько я знаю, эта система и в Татарстане организована очень качественно, и я вижу результаты. Это плод большого труда. У вас очень хорошо развиты молодежная ассоциация юристов, «Корпус „За чистые выборы“». Очень большую и вдумчивую экспертную работу ведет Общественная палата РТ, я это видел, мы с ними неоднократно общались. Конечно, это дает свои плоды. У вас очень много наблюдательных участков и серьезные объемы работы. Возможность разбираться во всех тонкостях электоральных процессов у вас нарастает. Мы это видим и подчеркиваем.

«Все понимают, что решается вопрос суверенитета, независимости, развития нашей страны. Поэтому явка будет выше, чем на других выборах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В западных СМИ традиционно: напористо, без фактов и аргументов»

– Как в целом проходит избирательная кампания в России на сегодняшний день?

– В целом по стране работа тоже идет нормальная. Мы проводим сейчас первичный этап мониторинга зарубежных СМИ. Но там, как всегда, нет конкретики. Зато есть общие рассуждения о каком-то административном принуждении к голосованию. Традиционно напористо и без фактов и аргументов. Самое главное, что эти фейк-сообщения в зарубежных СМИ полностью опровергаются данными тех международных экспертов, которые находятся здесь, у нас на местах.

– ВЦИОМ перед началом выборов спрогнозировал явку на уровне 71 процента. Как вы думаете, может ли она оказаться выше?

– Мы с международными экспертами тоже подчеркнули это в Центре общественного наблюдения: явка будет высокой. Это видно по видеостене со всеми избирательными участками, которая находится у нас перед глазами. Народ идет потоком, голосует постоянно, интенсивно. Постоянное движение. Понятно, конечно, что это выборы президента РФ и люди у нас понимают, что это очень значимый политический процесс. Все понимают, что решается вопрос суверенитета, независимости, развития нашей страны. Поэтому явка будет выше, чем на других выборах. Думаю, что точно значительно выше 70 процентов.

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Лукаш Антон Иванович родился 7 декабря 1968 года в городе Санкт-Петербурге.

В 2001 году окончил Волгоградский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2007-м – Волгоградскую академию государственной службы по специальности «социология управления».

Кандидат социологических наук. Тема диссертации: «Социально-нормативное регулирование кадровой политики в системе федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации».

Советник аппарата «Ассоциация юристов России», член Общественной палаты Волгоградской области, заместитель директора ГАУ ВО «Исторический парк «Россия-Моя история».