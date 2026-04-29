Эксперт Лоикова предупредила о существенном сокращении числа рабочих мест через 5 лет

К 2030 году в России ожидается существенное сокращение количества рабочих мест из-за роботизации производства. Об этом «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

«К 2030 году существенно сократится количество рабочих мест. С одной стороны, у нас будет необходимый дефицит кадров, который соответствует требованиям и изменениям рынка. А с другой стороны, будет и технологическая безработица – ситуации, когда автоматизация и новые технологии приводят к сокращению рабочих мест», – заявила эксперт.

Лоикова подчеркнула, что в первую очередь под риском окажутся работники, не обладающие необходимыми навыками и компетенциями. По ее словам, этот процесс уже постепенно проявляется в разных отраслях и не связан исключительно с кризисными явлениями, а является частью структурных изменений.

«Риск автоматизации становится выше для наименее квалифицированных работников, особенно если мы посмотрим на долгосрочную перспективу. Я думаю, что к 2030 году мы увидим всю канву того, что сейчас происходит. Мы увидим и уязвимость отдельных групп работников; сейчас, пока идет общий кризис, этого, может быть, не так видно», – пояснила она.