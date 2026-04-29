Татарстан вошел в число лидеров роботизации промышленности в России

РТ стала одним из регионов-лидеров по развитию роботизации в России. Татарстан оказался в первой группе нового рейтинга, который учитывает не только текущий уровень внедрения технологий, но и спрос на них со стороны бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ по итогам соответствующего исследования, передает ТАСС.





Татарстан стал одним из регионов-лидеров по развитию роботизации в России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Робототехника уже охватывает ключевые сферы городской жизни»

Наряду с Татарстаном в число лидеров рейтинга вошли Калужская, Самарская, Московская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Исследование подготовила компания Technored, резидент Сколково, при поддержке Федерального центра компетенций. Авторы проанализировали 54 региона, объединив в итоговом индексе два показателя – фактический уровень роботизации по данным Росстата и спрос со стороны предприятий.

Директор по развитию продукта Technored Евгений Сайнога пояснил, что индекс оценивает не столько количество роботов, сколько направление развития регионов. По его словам, исследование показало, что роботизация в стране развивается прежде всего там, где сосредоточены обрабатывающие производства, есть экономические условия для внедрения технологий и управленческая готовность.

Отдельно в исследовании отмечен опыт Татарстана. Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что робототехника уже охватывает ключевые сферы городской жизни – от образования и подготовки IT-специалистов до внедрения беспилотной техники в коммунальной сфере.

В Казани робототехника развивается не только в промышленности, но и в образовании и сервисах, оставаясь одним из приоритетов экономического развития города. Метшин также обратил внимание на то, что в Иннополисе открыт первый в России региональный центр промышленной робототехники, а сама Казань выполняет важную функцию подготовки кадров.

В городе работает IT-парк, объединяющий десятки резидентов, где запускаются проекты и формируются стартапы в области искусственного интеллекта, машинного зрения и анализа данных. Кроме того, регулярно проходят крупные отраслевые мероприятия, включая Kazan Digital Week и ЦИПР.

Авторы исследования отмечают значительный разрыв между регионами. В Калужской области плотность роботизации превышает 100 роботов на 10 тысяч занятых, тогда как в регионах начальной стадии этот показатель составляет около 5-8.

Сайнога обратил внимание, что при среднем уровне по России в 29 роботов на 10 тысяч занятых внутри страны формируются как лидеры, так и отстающие регионы. При этом структура индекса позволяет субъектам улучшать позиции за счет собственных решений, и в ближайшее время часть регионов может существенно продвинуться вперед.

В Иннополисе открыт первый в России региональный центр промышленной робототехники Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В исследовании также подробно разобраны факторы, влияющие на развитие роботизации, включая спрос со стороны бизнеса и ограничения, которые замедляют масштабирование технологий. Отдельно анализируются причины, по которым часть проектов не достигает ожидаемого экономического эффекта, несмотря на технологическую готовность.

В ВЭБ.РФ подчеркивают, что индекс не только дает оценку текущего уровня роботизации, но и позволяет понять динамику и факторы роста. Он показывает, какие управленческие и экономические решения помогают ускорить внедрение технологий, и формирует целостное представление о переходе промышленности к новой модели развития.

Исследование ориентировано на широкий круг участников – промышленные предприятия, органы власти, разработчиков и интеграторов робототехнических решений, а также образовательные и научные организации.

Директор направления энергоемких производств фонда Сколково Николай Булатов сообщил, что для поддержки отечественных разработок в центре запущен инкубатор промышленной робототехники в рамках программы GreenTech «Устойчивое развитие».

По его словам, этот инструмент помогает промышленным заказчикам находить российские технологии и ускорять их развитие за счет грантового финансирования и других механизмов поддержки.

Булатов также отметил, что развитие робототехники во многом зависит от спроса со стороны отраслей. Такой спрос формируется, когда компании начинают видеть экономическую выгоду и новые возможности от внедрения роботизированных систем. Он добавил, что глубокий анализ эффектов от внедрения технологий помогает предприятиям точнее определять приоритетные направления развития.

В Казани робототехника развивается не только в промышленности, но и в образовании и сервисах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К 2030 году существенно сократится количество рабочих мест»

Влияние роботизации на безработицу остается сложным и многослойным вопросом, затрагивающим в том числе этические аспекты. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее оценке, полностью избежать безработицы в условиях технологических изменений не удастся.

«К 2030 году существенно сократится количество рабочих мест. С одной стороны, у нас будет необходимый дефицит кадров, который соответствует требованиям и изменениям рынка. А с другой стороны, будет и технологическая безработица – ситуации, когда автоматизация и новые технологии приводят к сокращению рабочих мест», – заявила эксперт.

Лоикова подчеркнула, что в первую очередь под риском окажутся работники, не обладающие необходимыми навыками и компетенциями. По ее словам, этот процесс уже постепенно проявляется в разных отраслях и не связан исключительно с кризисными явлениями, а является частью структурных изменений.

«Будет и технологическая безработица – ситуации, когда автоматизация и новые технологии приводят к сокращению рабочих мест» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Риск автоматизации становится выше для наименее квалифицированных работников, особенно если мы посмотрим на долгосрочную перспективу. Я думаю, что к 2030 году мы увидим всю канву того, что сейчас происходит. Мы увидим и уязвимость отдельных групп работников; сейчас, пока идет общий кризис, этого, может быть, не так видно», – пояснила она.

В зоне повышенного риска находятся сотрудники, занятые неквалифицированным физическим трудом, а также специалисты в сферах, где задачи легко поддаются автоматизации. Это, по оценке HR-эксперта, может привести к снижению уровня занятости в течение ближайших десяти лет.

При этом роботизация усиливает потребность в непрерывном обучении. Лоикова отметила, что сотрудникам необходимо постоянно обновлять знания, развивать навыки и адаптироваться к изменениям, включая развитие творческого потенциала. Те, кто не будет готов к этим изменениям, рискуют не выдержать конкуренции с технологиями и фактически выпасть из экономической активности.

Эксперт указывает и на региональные различия. По ее словам, часть населения, особенно в менее развитых регионах, не сможет быстро адаптироваться к новым условиям из-за ограниченного доступа к финансированию, рабочим местам и образовательным возможностям. Эта проблема усугубляется масштабами страны и демографической ситуацией.

Развитие роботизации приведет к появлению новых отраслей экономики, где будут востребованы специалисты с принципиально иными компетенциями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Внедрение технологий должно сопровождаться регулированием на уровне государства»

Она также допускает усиление социальной поляризации: часть людей может самостоятельно выходить из экономической системы из-за несоответствия уровню требований. В отдельных случаях это может привести к переходу к более примитивным формам занятости, связанным с самозанятостью или ведением личного хозяйства.

«Также нас ждут структурные изменения на рынке – роботизация может приводить к исчезновению одних профессий и появлению новых. Эти изменения требует адаптации и работников, и работодателей», – рассказала Лоикова.

Эксперт считает, что внедрение технологий должно сопровождаться регулированием на уровне государства, чтобы избежать слишком резкого сокращения рабочих мест. При этом роботизация может использоваться для повышения эффективности – например, для автоматизации рутинных процессов и применения искусственного интеллекта в обучении персонала, включая анализ навыков и подбор программ переобучения.

Она также отмечает, что развитие роботизации приведет к появлению новых отраслей экономики, где будут востребованы специалисты с принципиально иными компетенциями.

«Самое важное, о чем мы не должны забывать, – это инвестиции в человеческий капитал. Государственные органы и компании могут инвестировать в образование, в подготовку кадров, чтобы люди могли получать необходимые навыки для работы с новыми технологиями. Таким образом, наша экономика будет расти от поступлений компаний, которые ведут активную деятельность Это очень связанный механизм, нельзя исключать одну из сторон», – заявила эксперт.

В то же время Лоикова допускает и позитивный сценарий: по ряду исследований, количество новых рабочих мест, создаваемых благодаря технологиям, может почти вдвое превысить число утраченных. Она подчеркнула, что современное общество уже осознает двойственный характер роботизации, сочетающий риски и возможности.

В конечном итоге, по ее мнению, развитие ситуации будет зависеть от качества государственной политики, подходов к формированию рынка труда и эффективности управления кадровым потенциалом страны.