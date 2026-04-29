Татарстан вошел в число лидеров роботизации промышленности в России
HR-эксперт объяснила, как роботизация отразится на рынке труда
РТ стала одним из регионов-лидеров по развитию роботизации в России. Татарстан оказался в первой группе нового рейтинга, который учитывает не только текущий уровень внедрения технологий, но и спрос на них со стороны бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ по итогам соответствующего исследования, передает ТАСС.
«Робототехника уже охватывает ключевые сферы городской жизни»
Наряду с Татарстаном в число лидеров рейтинга вошли Калужская, Самарская, Московская и Ленинградская области, а также Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Исследование подготовила компания Technored, резидент Сколково, при поддержке Федерального центра компетенций. Авторы проанализировали 54 региона, объединив в итоговом индексе два показателя – фактический уровень роботизации по данным Росстата и спрос со стороны предприятий.
Директор по развитию продукта Technored Евгений Сайнога пояснил, что индекс оценивает не столько количество роботов, сколько направление развития регионов. По его словам, исследование показало, что роботизация в стране развивается прежде всего там, где сосредоточены обрабатывающие производства, есть экономические условия для внедрения технологий и управленческая готовность.
Отдельно в исследовании отмечен опыт Татарстана. Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что робототехника уже охватывает ключевые сферы городской жизни – от образования и подготовки IT-специалистов до внедрения беспилотной техники в коммунальной сфере.
В Казани робототехника развивается не только в промышленности, но и в образовании и сервисах, оставаясь одним из приоритетов экономического развития города. Метшин также обратил внимание на то, что в Иннополисе открыт первый в России региональный центр промышленной робототехники, а сама Казань выполняет важную функцию подготовки кадров.
В городе работает IT-парк, объединяющий десятки резидентов, где запускаются проекты и формируются стартапы в области искусственного интеллекта, машинного зрения и анализа данных. Кроме того, регулярно проходят крупные отраслевые мероприятия, включая Kazan Digital Week и ЦИПР.
Авторы исследования отмечают значительный разрыв между регионами. В Калужской области плотность роботизации превышает 100 роботов на 10 тысяч занятых, тогда как в регионах начальной стадии этот показатель составляет около 5-8.
Сайнога обратил внимание, что при среднем уровне по России в 29 роботов на 10 тысяч занятых внутри страны формируются как лидеры, так и отстающие регионы. При этом структура индекса позволяет субъектам улучшать позиции за счет собственных решений, и в ближайшее время часть регионов может существенно продвинуться вперед.
В исследовании также подробно разобраны факторы, влияющие на развитие роботизации, включая спрос со стороны бизнеса и ограничения, которые замедляют масштабирование технологий. Отдельно анализируются причины, по которым часть проектов не достигает ожидаемого экономического эффекта, несмотря на технологическую готовность.
В ВЭБ.РФ подчеркивают, что индекс не только дает оценку текущего уровня роботизации, но и позволяет понять динамику и факторы роста. Он показывает, какие управленческие и экономические решения помогают ускорить внедрение технологий, и формирует целостное представление о переходе промышленности к новой модели развития.
Исследование ориентировано на широкий круг участников – промышленные предприятия, органы власти, разработчиков и интеграторов робототехнических решений, а также образовательные и научные организации.
Директор направления энергоемких производств фонда Сколково Николай Булатов сообщил, что для поддержки отечественных разработок в центре запущен инкубатор промышленной робототехники в рамках программы GreenTech «Устойчивое развитие».
По его словам, этот инструмент помогает промышленным заказчикам находить российские технологии и ускорять их развитие за счет грантового финансирования и других механизмов поддержки.
Булатов также отметил, что развитие робототехники во многом зависит от спроса со стороны отраслей. Такой спрос формируется, когда компании начинают видеть экономическую выгоду и новые возможности от внедрения роботизированных систем. Он добавил, что глубокий анализ эффектов от внедрения технологий помогает предприятиям точнее определять приоритетные направления развития.
«К 2030 году существенно сократится количество рабочих мест»
Влияние роботизации на безработицу остается сложным и многослойным вопросом, затрагивающим в том числе этические аспекты. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась HR-эксперт Зулия Лоикова.
По ее оценке, полностью избежать безработицы в условиях технологических изменений не удастся.
«К 2030 году существенно сократится количество рабочих мест. С одной стороны, у нас будет необходимый дефицит кадров, который соответствует требованиям и изменениям рынка. А с другой стороны, будет и технологическая безработица – ситуации, когда автоматизация и новые технологии приводят к сокращению рабочих мест», – заявила эксперт.
Лоикова подчеркнула, что в первую очередь под риском окажутся работники, не обладающие необходимыми навыками и компетенциями. По ее словам, этот процесс уже постепенно проявляется в разных отраслях и не связан исключительно с кризисными явлениями, а является частью структурных изменений.
«Риск автоматизации становится выше для наименее квалифицированных работников, особенно если мы посмотрим на долгосрочную перспективу. Я думаю, что к 2030 году мы увидим всю канву того, что сейчас происходит. Мы увидим и уязвимость отдельных групп работников; сейчас, пока идет общий кризис, этого, может быть, не так видно», – пояснила она.
В зоне повышенного риска находятся сотрудники, занятые неквалифицированным физическим трудом, а также специалисты в сферах, где задачи легко поддаются автоматизации. Это, по оценке HR-эксперта, может привести к снижению уровня занятости в течение ближайших десяти лет.
При этом роботизация усиливает потребность в непрерывном обучении. Лоикова отметила, что сотрудникам необходимо постоянно обновлять знания, развивать навыки и адаптироваться к изменениям, включая развитие творческого потенциала. Те, кто не будет готов к этим изменениям, рискуют не выдержать конкуренции с технологиями и фактически выпасть из экономической активности.
Эксперт указывает и на региональные различия. По ее словам, часть населения, особенно в менее развитых регионах, не сможет быстро адаптироваться к новым условиям из-за ограниченного доступа к финансированию, рабочим местам и образовательным возможностям. Эта проблема усугубляется масштабами страны и демографической ситуацией.
«Внедрение технологий должно сопровождаться регулированием на уровне государства»
Она также допускает усиление социальной поляризации: часть людей может самостоятельно выходить из экономической системы из-за несоответствия уровню требований. В отдельных случаях это может привести к переходу к более примитивным формам занятости, связанным с самозанятостью или ведением личного хозяйства.
«Также нас ждут структурные изменения на рынке – роботизация может приводить к исчезновению одних профессий и появлению новых. Эти изменения требует адаптации и работников, и работодателей», – рассказала Лоикова.
Эксперт считает, что внедрение технологий должно сопровождаться регулированием на уровне государства, чтобы избежать слишком резкого сокращения рабочих мест. При этом роботизация может использоваться для повышения эффективности – например, для автоматизации рутинных процессов и применения искусственного интеллекта в обучении персонала, включая анализ навыков и подбор программ переобучения.
Она также отмечает, что развитие роботизации приведет к появлению новых отраслей экономики, где будут востребованы специалисты с принципиально иными компетенциями.
«Самое важное, о чем мы не должны забывать, – это инвестиции в человеческий капитал. Государственные органы и компании могут инвестировать в образование, в подготовку кадров, чтобы люди могли получать необходимые навыки для работы с новыми технологиями. Таким образом, наша экономика будет расти от поступлений компаний, которые ведут активную деятельность Это очень связанный механизм, нельзя исключать одну из сторон», – заявила эксперт.
В то же время Лоикова допускает и позитивный сценарий: по ряду исследований, количество новых рабочих мест, создаваемых благодаря технологиям, может почти вдвое превысить число утраченных. Она подчеркнула, что современное общество уже осознает двойственный характер роботизации, сочетающий риски и возможности.
В конечном итоге, по ее мнению, развитие ситуации будет зависеть от качества государственной политики, подходов к формированию рынка труда и эффективности управления кадровым потенциалом страны.