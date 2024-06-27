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Эксперт Леонков: Зеленодольский завод всегда производил качественные корабли
Зеленодольский завод им. А. М. Горького в Татарстане всегда производил качественные корабли, без нареканий, к тому же предприятие гибко реагирует на требования, которые исходят от заказчика. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«“Гепарды”, те же “Тальвары”, были не только частью нашего флота, они шли и за рубеж. А за рубеж нужно качественно было обслуживать. Думаю, что наработки определенные уже есть, и это положительным образом скажется на работе наших предприятий, которые занимаются этим», – объяснил он.
Подробнее о задачах по обновлению флота, которые поставил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения и какой вклад в производство внесет Татарстан, читайте в материале «40 кораблей, защита от западных ракет и татарские „Гепарды“: чего хочет Путин от ВМФ РФ».
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