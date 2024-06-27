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Эксперт Леонков: СВО показала, что Военно-морской флот нуждается в модернизации
Спецоперация показала, что каждый корабль должен быть самостоятельной боевой единицей, а не только выполнять свои задачи в составе корабельно-ударной группы, а значит, и Военно-морской флот РФ нуждается в модернизации. Об этом заявил военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Сейчас, скорее всего, корабли будут модернизироваться и создаваться по иной логике. Я думаю, что эта логика будет отработана с учетом того, что корабли должны быть эффективными», – сказал он в беседе с «Татар-информом».
По мнению специалиста, особое внимание нужно уделить подготовке экипажей кораблей, чтобы высокотехнологичные средства вооружения могли использоваться эффективно.
Подробнее о задачах по обновлению флота, которые поставил Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения и какой вклад в производство внесет Татарстан, читайте в материале «40 кораблей, защита от западных ракет и татарские „Гепарды“: чего хочет Путин от ВМФ РФ».
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