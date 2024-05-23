Эксперт Леонков: США - рекордсмен по нарушениям правил международной безопасности

США сейчас бьют все рекорды по нарушению договоренностей о международной безопасности в мире, в том числе и маратория на испытания ядерного вооружения. Об этом заявил военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Вы знаете, США последнее время являются рекордсменами по нарушению каких-либо мораториев и законов, касающихся международной безопасности. Они говорят, что эти законы устарели и мир живет по правилам, которые никто никогда не видел, но они постоянно меняются. Сейчас США ведет себя, мягко говоря, безответственно. Не только в части международной безопасности, но и во многих частях планеты, поэтому ничего удивительного в этом нет», – сказал эксперт в беседе с «Татар-Информом».

Он отметил, что национальная лаборатория в Америке с 1991 года не произвела ни одной новой ядерной боеголовки, поэтому программа по обновлению ядерного арсенала у Пентагона «буксует достаточно давно».

«Видимо, без этих испытаний они ничего не могут. Если такие испытания проводятся, то можно говорить, что США вышли из договора о закрытии ядерных испытаний во всех средах. Вышли де-факто пока только, но могут скоро выйти и де-юре, придумав очередной предлог, обвинив Россию в эскалации ядерной угрозы», – считает специалист.

Подробнее о том, может ли Россия применить ядерное оружие в ответ на действия Запада и что это должны быть за действия – в интервью «Татар-Информ».