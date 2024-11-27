Эксперт: «Курс доллара останется в диапазоне 105-107 рублей до конца года»

Причины ослабления рубля имеют комплексный характер, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Он рассказал «Татар-информу», что степень воздействия внешних факторов, действующих на курс российской валюты, за последнее время усилилась. Укрепление доллара на внешнем контуре привело в том числе к падению рубля. Среди основных причин эксперт выделил эскалацию конфликта между Россией и Украиной.

«На прошлых выходных появилась информация о возможности нанесения Украиной ударов вглубь российской территории с использованием западных систем вооружения. На что Россия ответила запуском новой ракеты средней дальности. Новый виток эскалации приводит к снижению спроса на российскую валюту. Логично предположить, что если начнется деэскалация, то на рынке последует обратный процесс – укрепление рубля», – прокомментировал эксперт «Татар-информу».

Однако же вероятность каких-либо быстрых решений в этой ситуации аналитик оценил как «довольно маленькую». Еще одна причина, по мнению Николая Дудченко, заключается в том, что у российской валюты практически нет сильных ограничителей против ослабления, а само оно «является желанным». Эксперт также выделил высокую инфляцию и такой фактор, как смягчение требования об обязательной продажи выручки экспортерами. Это, по его мнению, вылилось в определенный дефицит валюты на валютном рынке.

«Мы считаем, что курс, по всей видимости, может остаться в диапазоне 105-107 до конца текущего года. На текущей неделе начинается налоговый период, который может повысить спрос на российскую валюту. Возможно, что мы увидим некоторую коррекцию на валютном рынке. Однако в дальнейшем ослабление курса будет, по всей видимости, продолжено», – заключил аналитик «Финам».

Напомним, по данным Центробанка, курс доллара на 27 ноября составляет 105,6 рублей. На мировом валютном рынке Forex по состоянию на 16:11 по московскому времени он достиг 114,5 рубля, следует из данных Investing.com. Курс евро – 120 рублей.

Почему рубль становится слабее и как будет развиваться ситуация в ближайшее время, читайте в материале: «Доллар по 110: в чем причины обвала рубля и что будет с ним к концу года».