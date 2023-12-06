Эксперт: Комплексная реабилитация детей-инвалидов нужна для их интеграции в общество

Услуги по комплексной реабилитации или абилитации детей-инвалидов нужны для их интеграции во все сферы жизни общества, что в свою очередь повышает качество их жизни. Об этом рассказал сегодня «Татар-информу» председатель региональной общественной организации РТ «Союз отцов», учредитель благотворительного фонда «Сила в детях» Адель Загретдинов.

«За девять месяцев этого года в реабилитационных центрах комплексные реабилитационные или абилитационные услуги получили 14 тыс. жителей республики, в том числе 8,8 тыс. детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья. На начало октября в очереди в реабилитационные центры находилось 10 тыс. человек», — отметил он.

По данным собеседника агентства, срок ожидания в очереди для получения повторной реабилитации достигает от половины месяца до девяти месяцев для взрослых инвалидов и от одного до семи месяцев для детей-инвалидов.

Кроме того, по мнению Загретдинова, в республике важно увеличить охват услугами ранней помощи детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до четырех лет. Благодаря таким мероприятиям в этом году у 1,3% детей с ОВЗ удалось предупредить развитие функциональных ограничений. А это значит, что ребята не получили статус инвалидов.

«Увеличение охвата услугами по социальной реабилитации или абилитации в организациях социального обслуживания: детей-инвалидов с 89% до 94% (не менее 9,1 тыс. человек), инвалидов — с 85% до 90% (не менее 7,9 тыс. человек)» — одна из приоритетных целей и задач Минтруда Татарстана, выдвинутая на голосование для определения плана работы на следующий год.

Опрос по определению публичных целей и задач министерств и ведомств РТ продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».