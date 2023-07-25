Эксперт Кнутов: США поставили кассетные боеприпасы на Украину около месяца назад

Кассетные боеприпасы Украине были поставлены США около месяца назад. Об этом в интервью корреспонденту «Татар-информа» сообщил военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

«По некоторым данным, «кассетники» применяются Украиной уже более десяти дней. Причем, появились они на Украине 3-4 недели назад. Но Пентагон сообщил о поставке кассетных боеприпасов только после начала их применения, когда ВСУ уже вели боевые действия», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что никакого перелома в боевых действиях в зоне СВО кассетные боеприпасы не принесли. Широкое обсуждение их применения помогло российскому командованию подготовиться, создавались спецукрытия и блиндажи.

«Именно за счет этого удается свести к минимуму последствия применения этих боеприпасов на Украине. Они полностью защищают от таких боеприпасов. Также и техника закатывается в подземные укрытия», – пояснил Кнутов.

Подробнее об использовании Украиной кассетных боеприпасов в зоне СВО, и опасности «кассетников» для мирных жителей – в расследовании «Татар-информа».

Юрий Альбертович Кнутов – профессиональный военный историк, занимает пост директора Музея войск ПВО в Балашихе Московской области. Родился в 1958 году в городе Орёл. Окончил с отличием Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО с отличием. Службу проходил в Венгрии.