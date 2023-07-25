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Нулевой эффект и кровавый пиар Украины: что нужно знать о кассетных снарядах США на СВО
Украина уже десять дней бомбит кассетными боеприпасами российские войска в зоне СВО, сообщают эксперты. Есть ли военный смысл в подобных действиях, чем опасны «кассетники» для мирных жителей и стоит ли России применять собственные запасы этого вооружения – в расследовании «Татар-информа».
О чем точно не напишет Пентагону Владимир Зеленский
В Пентагон уже сегодня должен попасть первый отчет о применении Украиной кассетных боеприпасов против российский войск. Об этом западным СМИ заявил глава Минобороны киевского режима Алексей Резников.
Фантазия киевского режима в подобных вопросах воистину безгранична. Но, кажется, там не будет ни одного упоминания о гибели российского журналиста «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Его с коллегами, по некоторым данным, целенаправленно обстреляли кассетными бомбами. По версии ряда западных СМИ, группа журналистов как раз была собрана для освещения применения данных боеприпасов украинской стороной.
Далее киевский режим продолжил бомбить запрещенным в 120 странах мира оружием село Золотарёвка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Очевидно, Владимир Зеленский и его подельники принялись активно утилизировать очередную порцию западных вооружений.
Информация об использовании кассетных боеприпасов с разной долей достоверности идет уже более недели. Однако на фронте практически ничего не меняется. Западная техника все так же горит, а киевский режим уже потерял, по оценкам западных СМИ, свыше 26 тысяч живой силы в своих войсках с момента старта безнадежного «контрнаступа».
Чем опасны неразорвавшиеся субснаряды «кассетников»?
Киевский режим начал применять кассетные боеприпасы еще в 2015-м году, сообщил «Татар-информу» известный политолог Семен Уралов.
«Я в 2015-м году жил на Донбассе, писал там первую книгу. И внимательно следил за официальными сообщениями. Насколько помню, еще в те годы были факты применения кассетных боеприпасов», – заявил наш собеседник.
Понятно, что кассетные боеприпасы не в состоянии спасти Украину от сокрушительного поражения, которое, как считают большинство аналитиков, может случиться уже к осени. Вопрос кассетных бомб скорее лежит в гуманитарной плоскости. Их как раз и запретили из-за гибели гражданского населения уже после завершения конфликтов. Неразорвавшиеся элементы «кассетников» еще долгое время после завершения боевых действий работают в режиме минного поля для простых смертных. Подробно об этом нашему корреспонденту рассказал военный эксперт и историк Юрий Кнутов.
«Бомба весит 20-22 кг. И вот эти мелкие, фактически “бомбочки” разлетаются с высоты в 300-500 метров. Они должны определенным образом удариться об землю, затем срабатывает нагреватель, и мелкие осколки разлетаются. Они наносят серьезные повреждения. Такая бомба может накрыть несколько футбольных полей. Но в чем опасность и тех и других? Если боеприпасы не так упадут на землю, они не срабатывают, а лежат, как мины. И стоит его зацепить, толкнуть, взять в руку – он тут же сработает и человек либо гибнет, либо остается калекой», – разъясняет эксперт.
Именно поэтому в более чем 120-ти странах кассетные боеприпасы запрещены, согласно конвенции. Однако США и Украина не подписывали этот документ, как и Россия. Но РФ эти боеприпасы никогда не использовала, хотя и обладает достаточным количеством.
Зачем Пентагон поставил «кассетники»
Известно, что поставки США включают в себя два типа кассетных бомб – авиационные бомбы и 150-миллиметровые снаряды. По информации собеседников издания, поставлены припасы против пехоты и отдельно против бронетехники.
По некоторым данным, «кассетники» применяются Украиной уже более десяти дней. Причем, появились они на Украине 3-4 недели назад. Но Пентагон сообщил о поставке кассетных боеприпасов только после начала их применения, когда ВСУ уже вели боевые действия.
«Обычные боеприпасы у Украины закончились, а для того чтобы поразить площадь одного футбольного поля нужно 15 снарядов, либо задействовать 5-7 гаубиц, чтобы быстренько накрыть эту площадь. А здесь один снаряд и одна гаубица – экономия снарядов и боеприпасов», – пояснил Кнутов.
Однако никакого перелома в состояние дел на СВО «кассетники» не принесли. Разговоры о поставках шли давно, и у российского командования было время подготовиться. Были вырыты специальные укрытия и блиндажи. По словам Кнутова, они исполняются в формате не одного, а трех накатов.
«Именно за счет этого удается свести к минимуму последствия применения этих боеприпасов на Украине. Они полностью защищают от таких боеприпасов. Также и техника закатывается в подземные укрытия», – объясняет Кнутов.
Пиар или «новая фича» в кровавом сериале Зеленского
Если перелома в ход конфликта «кассетники» внести не могут, то возникает вопрос: почему США срочно понадобилось их поставлять? Мы уже раннее писали, что киевский режим по ходу СВО на Украине привык генерировать яркие инфоповоды в ответ на болезненные поражения на поле боя.
Вспоминаются бессмысленные с военной точки зрения атаки на Кремль беспилотниками, уже два теракта на Крымском мосту, покушения на убийство российских чиновников и освобождения в Турции горстки несчастных «азовцев». Политолог Семен Уралов и вовсе называет поставки «кассетников» для ВСУ лишь очередным сюжетом в сериале о киевском режиме и украинской трагедии.
«У любого сценария должны быть сюжетные ходы – завязка, кульминация, развязка. Это как в сериале. По ходу СВО у нас была масса интересных историй. Вы помните, байрактары, эскалибуры, шедоустормы, танки. “Кассетники” - очередная новая “фича” в кровавом сериале Зеленского. У него тот же глава минобороны Украины Резников выполняет роль чувака, как в компьютерных играх, который открывает новое оружие и объясняет – куда жать. Эта сюжетная линия идет с самых первых дней СВО», – считает эксперт.
Только вот пиар этот довольно кровавый. Ведь страдают не только военные. После последней атаки на Крымский мост сиротой осталась маленькая девочка, а от взрыва кассетного снаряда ушел из жизни журналист.
Почему Россия не торопится применять собственные кассетные боеприпасы
Президент России Владимир Путин 16 июля заявил, что ВС России оставляют за собой право применения кассетных боеприпасов в ответ на использование их со стороны ВСУ. Действительно, России есть, чем ответить. Еще с советских времен у вооруженных сил страны сохранились гигантские запасы «кассетников».
Как сообщают эксперты, среди них есть авиационные бомбы и артиллерийские снаряды, начиненные кассетными боеприпасами. Их применение вроде бы напрашивается. Но есть нюанс. На отдельных участках фронта российские войска уже переходят в атаку. Применение кассетных боеприпасов на точках соприкосновения, очевидно, может стать проблемой для последующего наступления российских войск.
«У России довольно большой запас кассетных боеприпасов еще с советских времен. От западных аналогов они отличаются большой точностью и мощностью. Но мы же рассчитываем двигаться вперед, отодвигая линию фронта. Если мы будем применять эти припасы, то можем столкнуться с неразорвавшимися частями при дальнейшем переходе в наступление. А суббоеприпасы обычно не разрываются от 14 до 25 процентов случаев. То есть, мы можем пойти на заминированное нами же поле. Это осложнит нам же задачу. В критичных ситуациях их применять можно, но в обычных условиях, как сейчас, смысла нет», - считает Уралов.
Фото на анонсе: соцсети
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