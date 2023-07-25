Нулевой эффект и кровавый пиар Украины: что нужно знать о кассетных снарядах США на СВО

Журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле кассетными боеприпасами Фото: телеграм-канал Юрия Подоляки

О чем точно не напишет Пентагону Владимир Зеленский

В Пентагон уже сегодня должен попасть первый отчет о применении Украиной кассетных боеприпасов против российский войск. Об этом западным СМИ заявил глава Минобороны киевского режима Алексей Резников.

Фантазия киевского режима в подобных вопросах воистину безгранична. Но, кажется, там не будет ни одного упоминания о гибели российского журналиста «РИА Новости» Ростислава Журавлева. Его с коллегами, по некоторым данным, целенаправленно обстреляли кассетными бомбами. По версии ряда западных СМИ, группа журналистов как раз была собрана для освещения применения данных боеприпасов украинской стороной.

Далее киевский режим продолжил бомбить запрещенным в 120 странах мира оружием село Золотарёвка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Очевидно, Владимир Зеленский и его подельники принялись активно утилизировать очередную порцию западных вооружений.

Информация об использовании кассетных боеприпасов с разной долей достоверности идет уже более недели. Однако на фронте практически ничего не меняется. Западная техника все так же горит, а киевский режим уже потерял, по оценкам западных СМИ, свыше 26 тысяч живой силы в своих войсках с момента старта безнадежного «контрнаступа».

Голубым цветом отмечены страны, подписавшие конвенцию о запрете кассетного оружия, фиолетовым — ратифицировавшие её, розовым — присоединившиеся Фото: ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 4.0

Чем опасны неразорвавшиеся субснаряды «кассетников»?

Киевский режим начал применять кассетные боеприпасы еще в 2015-м году, сообщил «Татар-информу» известный политолог Семен Уралов.

«Я в 2015-м году жил на Донбассе, писал там первую книгу. И внимательно следил за официальными сообщениями. Насколько помню, еще в те годы были факты применения кассетных боеприпасов», – заявил наш собеседник.

Понятно, что кассетные боеприпасы не в состоянии спасти Украину от сокрушительного поражения, которое, как считают большинство аналитиков, может случиться уже к осени. Вопрос кассетных бомб скорее лежит в гуманитарной плоскости. Их как раз и запретили из-за гибели гражданского населения уже после завершения конфликтов. Неразорвавшиеся элементы «кассетников» еще долгое время после завершения боевых действий работают в режиме минного поля для простых смертных. Подробно об этом нашему корреспонденту рассказал военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

«Бомба весит 20-22 кг. И вот эти мелкие, фактически “бомбочки” разлетаются с высоты в 300-500 метров. Они должны определенным образом удариться об землю, затем срабатывает нагреватель, и мелкие осколки разлетаются. Они наносят серьезные повреждения. Такая бомба может накрыть несколько футбольных полей. Но в чем опасность и тех и других? Если боеприпасы не так упадут на землю, они не срабатывают, а лежат, как мины. И стоит его зацепить, толкнуть, взять в руку – он тут же сработает и человек либо гибнет, либо остается калекой», – разъясняет эксперт.

Именно поэтому в более чем 120-ти странах кассетные боеприпасы запрещены, согласно конвенции. Однако США и Украина не подписывали этот документ, как и Россия. Но РФ эти боеприпасы никогда не использовала, хотя и обладает достаточным количеством.

Пентагон сообщил о поставке кассетных боеприпасов только после начала их применения, когда ВСУ уже вели боевые действия Фото: ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 2.0

Зачем Пентагон поставил «кассетники»

Известно, что поставки США включают в себя два типа кассетных бомб – авиационные бомбы и 150-миллиметровые снаряды. По информации собеседников издания, поставлены припасы против пехоты и отдельно против бронетехники.

По некоторым данным, «кассетники» применяются Украиной уже более десяти дней. Причем, появились они на Украине 3-4 недели назад. Но Пентагон сообщил о поставке кассетных боеприпасов только после начала их применения, когда ВСУ уже вели боевые действия.

«Обычные боеприпасы у Украины закончились, а для того чтобы поразить площадь одного футбольного поля нужно 15 снарядов, либо задействовать 5-7 гаубиц, чтобы быстренько накрыть эту площадь. А здесь один снаряд и одна гаубица – экономия снарядов и боеприпасов», – пояснил Кнутов.

Однако никакого перелома в состояние дел на СВО «кассетники» не принесли. Разговоры о поставках шли давно, и у российского командования было время подготовиться. Были вырыты специальные укрытия и блиндажи. По словам Кнутова, они исполняются в формате не одного, а трех накатов.

«Именно за счет этого удается свести к минимуму последствия применения этих боеприпасов на Украине. Они полностью защищают от таких боеприпасов. Также и техника закатывается в подземные укрытия», – объясняет Кнутов.

Остатки боевой части ракеты Точка-У с кассетными боевыми элементами Фото: ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY 4.0

Пиар или «новая фича» в кровавом сериале Зеленского

Если перелома в ход конфликта «кассетники» внести не могут, то возникает вопрос: почему США срочно понадобилось их поставлять? Мы уже раннее писали, что киевский режим по ходу СВО на Украине привык генерировать яркие инфоповоды в ответ на болезненные поражения на поле боя.

Вспоминаются бессмысленные с военной точки зрения атаки на Кремль беспилотниками, уже два теракта на Крымском мосту, покушения на убийство российских чиновников и освобождения в Турции горстки несчастных «азовцев». Политолог Семен Уралов и вовсе называет поставки «кассетников» для ВСУ лишь очередным сюжетом в сериале о киевском режиме и украинской трагедии.

«У любого сценария должны быть сюжетные ходы – завязка, кульминация, развязка. Это как в сериале. По ходу СВО у нас была масса интересных историй. Вы помните, байрактары, эскалибуры, шедоустормы, танки. “Кассетники” - очередная новая “фича” в кровавом сериале Зеленского. У него тот же глава минобороны Украины Резников выполняет роль чувака, как в компьютерных играх, который открывает новое оружие и объясняет – куда жать. Эта сюжетная линия идет с самых первых дней СВО», – считает эксперт.

Только вот пиар этот довольно кровавый. Ведь страдают не только военные. После последней атаки на Крымский мост сиротой осталась маленькая девочка, а от взрыва кассетного снаряда ушел из жизни журналист.

На отдельных участках фронта российские войска уже переходят в атаку, и могут попасть на участки с неразорвавшимися частями кассетных боеприпасов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему Россия не торопится применять собственные кассетные боеприпасы

Президент России Владимир Путин 16 июля заявил, что ВС России оставляют за собой право применения кассетных боеприпасов в ответ на использование их со стороны ВСУ. Действительно, России есть, чем ответить. Еще с советских времен у вооруженных сил страны сохранились гигантские запасы «кассетников».

Как сообщают эксперты, среди них есть авиационные бомбы и артиллерийские снаряды, начиненные кассетными боеприпасами. Их применение вроде бы напрашивается. Но есть нюанс. На отдельных участках фронта российские войска уже переходят в атаку. Применение кассетных боеприпасов на точках соприкосновения, очевидно, может стать проблемой для последующего наступления российских войск.

«У России довольно большой запас кассетных боеприпасов еще с советских времен. От западных аналогов они отличаются большой точностью и мощностью. Но мы же рассчитываем двигаться вперед, отодвигая линию фронта. Если мы будем применять эти припасы, то можем столкнуться с неразорвавшимися частями при дальнейшем переходе в наступление. А суббоеприпасы обычно не разрываются от 14 до 25 процентов случаев. То есть, мы можем пойти на заминированное нами же поле. Это осложнит нам же задачу. В критичных ситуациях их применять можно, но в обычных условиях, как сейчас, смысла нет», - считает Уралов.

Фото на анонсе: соцсети