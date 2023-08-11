Эксперт Кнутов: Россия тратит на спецоперацию в разы меньше средств, чем Запад

Россия тратит на проведение специальной военной операции на Украине в разы меньше средств, чем Запад. При этом эффективность их использования гораздо выше. Об этом корреспонденту «Татар-информа» заявил военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Сумма, потраченная коллективным Западом на поддержку киевского режима (порядка $200 млрд – прим. Т-и.), грандиозная, отмечает эксперт. «Мы потратили в разы меньше, – говорит Кнутов. – Мы просто вернулись к классической схеме ведения боевых действий, как в годы Великой Отечественной войны, плюс тот боевой опыт, который был приобретен во время спецоперации. Мы совместили эти два лучших опыта, два наиболее удачных опыта. И это дает нам определенное преимущество, большое». «На сегодняшний день Россия куда эффективнее использует свои финансы на СВО, чем Запад, спонсируя киевский режим», – продолжает эксперт.

Кнутов не отрицает, что и расходы России на спецоперацию «достаточно серьезные по отношению к нашему бюджету». В то же время он предлагает «не рассматривать наши затраты на спецоперацию только как затраты на спецоперацию». «Давайте не забывать и позитивный момент – благодаря переводу экономики на военные рельсы у нас происходит отказ от импорта, перестройка экономической структуры на производстве продукции, идет разработка отечественной электроники, создание предприятий, промышленности, связанной с выпуском современных микросхем и так далее», – резюмировал Кнутов.

Более подробно о том, сколько с начала СВО потратил коллективный Запад на украинский «военкомат» НАТО и окупились ли эти деньги, читайте в материале «Татар-информа» Провал «контрнаступа» Украины и 200 млрд Запада: чем обернулась ставка Байдена на Киев.