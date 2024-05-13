Эксперт: Книгоиздателям России сегодня надо выстраивать отношения с другими индустриями

Книги – это самодостаточный источник героев, сюжетов, готовых решений, которые при этом уже имеют определенную аудиторию. Именно поэтому они могут выступать в качестве инструмента кросс-индустриальной коллаборации, считает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

«В широком смысле это такой источник большого количества контента, который легко переходит в компьютерные игры, в кино, в качестве постановок в театры и дальше. К этому подвязывается и музыка, и различная архитектура. Но пока книга на такой широкий уровень не вышла, и это упущение», — отметил собеседник информагентства.

Если проанализировать зарубежные рынки, можно увидеть, что экранизация известных книг — это значительная часть индустрии. А комиксы, например, создали условия для того, чтобы появились целые киновселенные. Одна из главных задач книгоиздательской отрасли России на сегодняшний день — сформировать повестку, выстроить отношения с представителями других индустрий для того, чтобы появилось «встречное движение».

«Сейчас есть прецеденты, которые показывают, как это может работать. Но это пока не индустрия, а какие-то конкретные продюсерские или авторские решения. Задача же построить конвейер, как бы это ни звучало. И мы стремимся не просто к авторству, к творчеству, мы стремимся к экономике. Экономика требует инструментария и выстроенных связей, которые позволяют прогнозируемо действовать в определенную сторону», — подчеркнул Игорь Намаконов.

Напомним, с 23 по 25 мая в Казани пройдет фестиваль-форум «Литературный флагман России». Столицу Татарстана выбрали его площадкой благодаря тому, что в 2023 году республика победила на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». В течение трех дней на шести площадках будет организовано свыше 60 мероприятий: панельные дискуссии и круглые столы, презентации и творческие встречи, лаборатории и мастер-классы, лекции и питчинг-сессии.

Организует фестиваль-форум Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства культуры РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Президентского фонда культурных инициатив.

В качестве одного из спикеров, а также модераторов сессий форума выступит генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Он, в частности, расскажет о кросс-индустриальной коллаборации — одном из важнейших факторов развития креативных индустрий.