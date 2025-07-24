Эксперт Клименко рассказал, как защитить телефон от звонков мошенников

Чтобы обезопасить свой телефон от звонков мошенников, следует активировать блокировку нежелательных звонков на своем смартфоне. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Института развития интернета, экс-советник Президента РФ по интернету Герман Клименко.

Ранее сообщалось, что в Казани молодой человек, желая сходить на свидание, поверил аферистке и лишился денег. Отмечается, что парень познакомился с девушкой в одном из мессенджеров.

«Самый простой способ, который доступен всем нам, – это поставить блокировку нежелательных звонков. Такая система определяет номера через базы данных и оповещает о том, кто вам звонит: курьер или мошенник. Они, конечно, не блокируют поступающие звонки мошенников, но уведомляют о них. В большинстве случаев это помогает», – сказал собеседник агентства.

При этом защитной системы от нежелательных звонков в мессенджере нет, поэтому стоит быть внимательнее, резюмировал эксперт.