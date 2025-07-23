Казанец, желая сходить на свидание, поверил мошеннице и лишился сбережений

В Казани 26-летний парень, желая сходить на свидание, поверил аферистке и лишился денег.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, молодой человек познакомился в одном из мессенджеров с девушкой, представившейся Анастасией.

После непродолжительного общения девушка предложила встретиться в кафе. Она скинула ему ссылку для бронирования заведения, оплаты депозита и прочих расходов.

Парень перевел со своей банковской карты необходимую сумму. Однако встретиться с «Анастасией» так и не получилось. Номер девушки оказался заблокирован, а чат был удален.