news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 июля 2025 17:17

Казанец, желая сходить на свидание, поверил мошеннице и лишился сбережений

Читайте нас в
Телеграм

В Казани 26-летний парень, желая сходить на свидание, поверил аферистке и лишился денег.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, молодой человек познакомился в одном из мессенджеров с девушкой, представившейся Анастасией.

После непродолжительного общения девушка предложила встретиться в кафе. Она скинула ему ссылку для бронирования заведения, оплаты депозита и прочих расходов.

Парень перевел со своей банковской карты необходимую сумму. Однако встретиться с «Анастасией» так и не получилось. Номер девушки оказался заблокирован, а чат был удален.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

Утильсбор, ставка ЦБ и рост цен: почему рухнули продажи автомобилей в России

22 июля 2025
Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

Вторую ветку казанского метро откроют в 2028 году

22 июля 2025