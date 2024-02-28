Эксперт: «Кибатлетика станет самостоятельным движением, подобным Паралимпийским играм»

Сравнивать соревнования по кибатлетике с Паралимпийскими играми не совсем корректно, однако в будущем это движение может стать самостоятельным чемпионатом для людей с ограниченными возможностями. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк.

«Нам кажется, в будущем кибатлетика, скорее, станет самостоятельным движением, подобным Паралимпийским играм. Очень надеемся, что развитие кибатлетики будет происходить в рамках формата фиджитал, на стыке физического и цифрового пространств, в тесном контакте с “Играми будущего”. Мы видим, как растет готовность людей с ограниченными возможностями осваивать новые высокотехнологичные средства, быть пилотами-испытателями, исследователями», – рассказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что подписание меморандума о создании Международной лиги кибатлетики 10 странами внесет весомый вклад в развитие этой диспицплины на мировом уровне.

Подробнее о том, как кибератлеты из России завоевали главный трофей в Иннополисе и о духе соперничества на площадке – в материале «Врагов на „Играх будущего“ не было»: как «Российские киборги» взяли золото».

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Церемония открытия состоялась 21 февраля — в ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис РТ Рустам Минниханов и лидеры зарубежных государств.

В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.