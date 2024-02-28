«Врагов на «Играх будущего» не было»: как «Российские киборги» взяли золото

Кибатлеты из России завоевали золото на «Играх будущего»

Фото: gofuture.games

«Российские киборги» в финале обошли команду из Саудовской Аравии

Российская команда Russian Cyborgs завоевала титул чемпиона и заветный трофей в дисциплине «кибатлетика». Состязание прошло в Иннополисе. В битве за трофей участвовали команды из России, Нигерии, Малайзии, Индонезии, Индии, ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама и Египта.

Кибатлеты – это спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. С помощью протезов или технических устройств они выполняют на специальной трассе различные задания, которые связаны с обычными бытовыми задачами. К примеру, в Иннополисе спортсмены должны были преодолевать препятствия, с которыми сталкиваются обычно люди с инвалидностью.

Турнир состоял из группового этапа и плей-офф. Как и в остальных командах, в российской сборной всего 4 человека: пилот с протезом предплечья, участник с протезом бедра, спортсмен на электроколяске NEURO, а также капитан команды на электроколяске с нейрогарнитурой.

В финале Russian Cyborgs со счетом 60-55 победила команду из Саудовской Аравии. Бронзу между собой разыграли команды из Египта и Вьетнама.

«Чувствуется большая радость, что мы смогли выиграть эти игры. Вся команда очень счастлива. Есть, конечно, небольшая усталость. Больше эмоциональная, чем физическая», — поделился эмоциями с корреспондентом «Татар-информа» пилот российской сборной Алексей Комлев.

В битве за трофей участвовали команды из России, Нигерии, Малайзии, Индонезии, Индии, ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама и Египта Фото: t.me/romanshaykhutdinov

«Врагов на «Играх будущего» не было»

Комлев признался, что больше всего в соревнованиях запомнился соревновательный дух. Несмотря на языковой барьер, кибатлетам удалось пообщаться с участниками из других стран.

«Конечно, с другими командами языковой барьер не позволил много общаться, атташе не всегда был рядом, но немного удалось. Атмосфера была очень дружеская. Врагов в ходе соревнования на играх не было», — подчеркнул спортсмен.

После финального состязания с победой российских спортсменов поздравил заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. Он заявил, что кибатлетика на фиджитал-играх имеет большое значение.

«Здесь люди показывают силу воли, производители показывают доступность технологий. Иннополис рад принимать эти соревнования. Это действительно отличная площадка. Мне кажется, она чуть маловата. В следующий раз надо будет сделать что-то побольше. И я приглашаю в следующем году провести эти соревнования вновь в Иннополисе», – сказал вице-премьер.

После финального состязания с победой российских спортсменов поздравил Роман Шайхутдинов Фото: t.me/romanshaykhutdinov

Будет ли создана Международная лига кибатлетики?

Турнир по кибатлетике вызвал большой интерес во всех десяти странах-участницах. Еще до его начала на площадке «Казань Экспо» Союз разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика» вместе с представителями всех 10 стран‑участниц чемпионата по этой дисциплине подписали меморандум о создании Международной лиги кибатлетики. Ее основная цель — заручиться поддержкой международного сообщества в развитии национальных федераций кибатлетики.

«Создание Международной лиги кибатлетики поможет спортсменам и тренерам обмениваться опытом, изучать передовые методики тренировок и техники выполнения упражнений, укрепит спортивные связи между странами, повысит уровень конкуренции и, соответственно, мотивацию к тренировкам. Участие в международных соревнованиях поможет популяризировать кибатлетику на мировой арене как уникальный вид спорта и привлечь новых поклонников и участников», – заявил «Татар-информу» председатель правления Союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк.

Он напомнил, что многие решения, созданные для людей с инвалидностью, могут быть адаптированы и использованы в других областях, что приносит пользу обществу и государству в целом, способствуя социальной инклюзии, экономическому развитию и технологическому прогрессу.

«Кибатлеты» – это спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. С помощью протезов или технических устройств они выполняют на специальной трассе различные задания Фото: gofuture.games

«Кибатлетика станет самостоятельным движением, подобным Паралимпийским играм»

По мнению Давидюка, сравнивать Паралимпийские игры с кибатлетикой не совсем корректно, ведь Паралимпиада объединяет очень много разных видов спорта, а на «Играх будущего» спортсмены демонстрируют свое умение решать бытовые задачи на заранее подготовленных трассах.

«Нам кажется, в будущем кибатлетика скорее станет самостоятельным движением, подобным Паралимпийским играм. Очень надеемся, что развитие кибатлетики будет происходить в рамках формата фиджитал, на стыке физического и цифрового пространств, в тесном контакте с “Играми будущего”. Мы видим, как растет готовность людей с ограниченными возможностями осваивать новые высокотехнологичные средства, быть пилотами-испытателями, исследователями. Кибатлетика добавляет соревновательный дух, повышает мотивацию не только участников соревнований, но и инженеров-разработчиков», – рассказал эксперт.

Соревнования для кибатлетов проводятся в России не в первый раз. В 2020 году в Москве прошел российский этап чемпионата мира Cybathlon с участием пяти команд в составе сборной России по кибатлетике. В 2021 году состоялось первенство РФ, в котором приняли участие 80 кибатлетов из 30 регионов страны. А уже в 2022 году к этому турниру присоединилось 120 спортсменов из 33 регионов РФ.

Перед официальным стартом «Игр будущего» в столице Татарстана прошла серия тестовых фиджитал-игр, среди которых были и соревнования по кибатлетике. Всего состоялось 10 подобных турниров, первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, последние – с 5 по 22 октября 2023 года.

Напомним, первые в истории «Игры будущего» официально открыли в Казани 21 февраля. В торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. Соревнования продлятся до 3 марта. В фиджитал-играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине. Соревнования поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.