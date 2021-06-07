Эксперт КГМА: чаще всего дети получают психологические травмы в семье

Дети получают психологические травмы из-за самых близких людей – родственников. Об этом в прямом эфире рассказала профессор кафедры психотерапии и наркологии КГМА, доктор медицинских наук Римма Набиуллина.

«Самая частая причина психологических травм для детей – это семья, конечно же», - отменила спикер.

Психотерапевт добавила, что дети могут присутствовать и при трагических событиях или быть их частью. Это тоже накладывает след на их психику. Часто к испытаниям, которые приходятся на детские плечи, не готовы даже взрослые.

Однако чаще всего свой след на психике ребенка оставляют различные семейные проблемы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди людей нет счастливчиков без психотравм.