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Ру Тат
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7 июня 2021  13:47
Эвелина Киселёва

Эксперт КГМА: чаще всего дети получают психологические травмы в семье

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Дети получают психологические травмы из-за самых близких людей – родственников. Об этом в прямом эфире рассказала профессор кафедры психотерапии и наркологии КГМА, доктор медицинских наук Римма Набиуллина.

«Самая частая причина психологических травм для детей – это семья, конечно же», - отменила спикер.

Психотерапевт добавила, что дети могут присутствовать и при трагических событиях или быть их частью. Это тоже накладывает след на их психику. Часто к испытаниям, которые приходятся на детские плечи, не готовы даже взрослые.

Однако чаще всего свой след на психике ребенка оставляют различные семейные проблемы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди людей нет счастливчиков без психотравм.

#Семья #травмы #психика #психотерапевты
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