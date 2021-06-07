Психотерапевт КГМА: Людей без психологических травм не существует

Среди людей нет счастливчиков без психотравм. Таким мнением в прямом эфире поделилась профессор кафедры психотерапии и наркологии КГМА, доктор медицинских наук Римма Набиуллина.

«Анализируя большое количество судеб людей, я могу сказать, что людей без психологических травм, к сожалению, не существуют, или они их проработали в той или иной степени», – отметила спикер.

Римма Набиуллина объяснила, что психотравма – это результат пережитого сильного стресса или физического насилия. Иногда присутствие в момент акта насилия над другим человеком также может вызвать появление психологической травмы.