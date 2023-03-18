Эксперт КФУ рассказал, насколько сильно санкции влияют на технологическое развитие России

Ограничения, введенные против России Западом после начала спецоперации, не влияют на технологическое развитие страны. Такое мнение в «Интервью без галстука» высказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин.

«[Санкции] никак не влияют. Они влияют на сроки поставки комплектующих. Условно говоря, те комплектующие, которые нам были нужны раньше, шли за 2-3 недели, а сейчас они идут за 4-8 недель. А принципиально никак», – приводит слова Чикрина «Татарстан 24».

Ранее во время беседы специалист заявил, что на сегодняшний день искусственный интеллект имеет не математический склад ума, как ожидалось, а эмоциональный.