Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт КФУ Чикрин: С точки зрения психики искусственный интеллект сегодня гуманитарий
Человечество считало, что искусственный интеллект будет с холодно-машинным мышлением, однако ИИ, созданный на сегодняшний день, имеет эмоциональный склад ума. Такое мнение в «Интервью без галстука» высказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин.
«Собственно говоря, есть еще третья неожиданность по искусственным интеллектам. Считали, что интеллект, который будет создан, будет с холодно-машинным мышлением и будет способен к логике, вычислениям и т.п. А тут искусственный интеллект, который мы получили, можно назвать правополушарным. У него мышление исключительно эмоциональное. Он не способен к вычислениям и логическим выводам именно математического характера и аналитического склада», – приводятся слова специалиста на сайте «Татарстан 24».
По мнению Чикрина, с точки зрения психики ИИ – гуманитарий и такой исход является хорошим.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»