Эксперт КФУ Чикрин: С точки зрения психики искусственный интеллект сегодня гуманитарий

Человечество считало, что искусственный интеллект будет с холодно-машинным мышлением, однако ИИ, созданный на сегодняшний день, имеет эмоциональный склад ума. Такое мнение в «Интервью без галстука» высказал директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин.

«Собственно говоря, есть еще третья неожиданность по искусственным интеллектам. Считали, что интеллект, который будет создан, будет с холодно-машинным мышлением и будет способен к логике, вычислениям и т.п. А тут искусственный интеллект, который мы получили, можно назвать правополушарным. У него мышление исключительно эмоциональное. Он не способен к вычислениям и логическим выводам именно математического характера и аналитического склада», – приводятся слова специалиста на сайте «Татарстан 24».

По мнению Чикрина, с точки зрения психики ИИ – гуманитарий и такой исход является хорошим.