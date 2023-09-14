Эксперт КФУ назвал причины землетрясения в Марокко, где погибло почти три тысячи человек

Доцент КФУ Айрат Латыпов назвал предположительные причины землетрясения в Марокко, где погибли почти три тысячи человек. Информация об этом появилась на сайте вуза.

Напомним, в ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение. По последним данным, число погибших в результате стихийного бедствия превысило 2,9 тысячи. В результате несколько населенных пунктов оказались в руинах.

В свою очередь Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.

Доцент КФУ Айрат Латыпов назвал произошедшее в Марокко землетрясение крупнейшим в стране за последние 120 лет. При этом он отметил, что Марокко не считается страной с высокой сейсмической опасностью.

«Все было очень локализовано. Поэтому в Марокко нет столь страшных разрушений, как были во время недавнего землетрясения в Турции. Если в Турции все потихоньку стравливалось, то здесь уместилось в два толчка», – сказал он.

Несмотря на не самую высокую магнитуду землетрясения, разрушения могут быть связаны с тем, здания не выдержали нагрузку из-за изношенности и нарушений при строительстве.

«Обычно при магнитуде до 6 баллов современные здания не разрушаются, и мы не сильно ощущаем толчки. А ближе к 7 баллам могут следовать разрушения, которые обычно не влекут критический характер», – отметил он.

Эксперт не исключает, что землетрясение в регионе может повториться.

«Это уже второе после Турции крупное землетрясение за последнее время. Определенная тектоническая активность в регионе наблюдается. И исключить, что будет новое землетрясение, нельзя», – считает Айрат Латыпов.