Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи, еще свыше двух тысяч пострадали, сообщает газета Hespress со ссылкой на МВД королевства.

Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.

«Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения», – указано в сообщении.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,9 случилось в 80 километрах от Марракеша. Несколько населенных пунктов оказались в руинах, на месте до сих пор работают спасатели.

В свою очередь Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.