Эксперт КФУ: Из-за жары повышается раздражительность и количество панических атак

Жара может влиять на память и концентрацию внимания человека, при такой погоде могут проявиться бессонница, беспокойство и другие психологические проблемы. Об этом ассистент и старший лаборант кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования, клинический психолог, нейропсихолог КФУ Алина Ахметшина рассказала инфоцентру вуза.

«Из-за жары наблюдается гипоксия, происходит потеря влаги, обезвоживание организма, — пояснила Ахметшина. — Все это приводит к тому, что мозг не насыщается кислородом, нарушается его кровообращение, вследствие этого страдают память и внимание».

По ее словам, высокая температура воздуха на интеллект не влияет, однако в очень редких случаях может наблюдаться его ослабление.

«С увеличением температуры воздуха повышается раздражительность, количество панических атак, обострение бессонницы, тревожность. Это может обострять и другие психологические расстройства человека», — рассказала эксперт вуза, отметив, что в каждой отдельной ситуации влияние жары зависит от физиологических особенностей человека.

Из-за уменьшения концентрации при такой погоде увеличивается число ДТП, а длительное пребывание в условиях кислородного голодания может привести к инфарктам и инсультам.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что Татарстан находится под влиянием солнечного антициклона, поэтому в ближайшие дни погода будет жаркой и сухой.