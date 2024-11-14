Эксперт: Канал между Россией и Китаем будет проходить через Казань

Казань на протяжении многих веков сотрудничает с Китаем. В частности, Великий чайный путь 400 лет проходил через столицу Татарстана. В будущем город может стать торговым и культурным центром, объединяющим две страны, заявил на форуме «РОСТКИ» куратор Русского музея на чайной церемонии в Ванли Цяо Сянпэн.

«В наших планах сейчас сделать так, чтобы китайцы узнали больше о российской культуре, товарах. Например, в этом году мы в нашем национальном музее открыли выставку о чае, где показали русскую культуру для нашего народа. Еще мы приглашали российскую молодежь, чтобы они приезжали в Китай, посмотрели наши объекты ЮНЕСКО, попробовали чай», - отметил он.

Кроме того, странам нужно больше коммуницировать, чтобы научиться чувствовать культуру и развивать товарооборот, добавил Цяо Сянпэн.