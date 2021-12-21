Эксперт: Изучается связь вакцинации взрослых с иммунитетом детей

Масштабное исследование детского популяционного иммунитета к коронавирусу проводит НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, сообщают «Известия».

«Мы уже видим по результатам популяционного исследования, что дети стоят особняком: они переносят Covid-19 легче, часто вообще без симптомов. Мы заметили также, что дети в возрасте от года до 17 лет на большинстве обследованных территорий в нашей стране имеют более высокую серопревалентность (число лиц с антителами в популяции. — прим. „Известия“) к SARS-CoV-2», — поясняет директор института Арег Тотолян.

Он подчеркнул, что особенно интересны последние два этапа, когда идет активная вакцинация взрослых, а детей она еще не касается. Ученые предполагают, что доля серопозитивных детей уменьшается в вакцинированной популяции. Сейчас еще предстоит исследовать эти закономерности — в институте с лета 2020 года наблюдаются волонтеры детского возраста.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало что, детей планируют прививать в поликлиниках и школьных медицинских кабинетах, когда в Татарстан поступит детская вакцина против коронавирусной инфекции.