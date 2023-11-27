Эксперт: из-за напряженной обстановки в мире россияне предпочтут внутренний туризм

В 2023 году Казань вновь станет одним из самых популярных направлений у туристов для празднования Нового года, а число гостей вырастет в сравнении с прошлым годом. Из-за напряженной обстановки в мире россияне предпочтут путешествовать внутри страны, считает член Гильдии риелторов РТ, исполнительный директор агентства недвижимости «Флэт» Диляра Мальчикова.

«Обычно спрос на краткосрочную аренду жилья перед Новым годом вырастает на 60-65% по сравнению с обычными днями. Текущий год не станет исключением. В условиях изменения международной обстановки и высокой стоимости валют, многие предпочтут путешествовать внутри страны», - подчеркнула собеседница «Татар-информа».

Напомним, что в 2023 году в новогодние праздники столицу Татарстана посетили около 160 тыс. гостей. Средняя загрузка площадок размещения туристов достигла 78%, а в пиковые дни начала января она доходила до 93%. Годом ранее в Казани зафиксировали почти 140 тыс. туристов, в 2022-ом была аналогичная картина.

В предстоящие новогодние каникулы риелторы, руководители сервисов по бронированию жилья и городской комитет по развитию туризма прогнозируют повышение интереса у туристов к столице Татарстана.

Подробнее о том, сколько стоит снять квартиру в Казани в этот период, какие запросы предъявляют постояльцы к жилью и почему аренда становится популярнее, чем съем номера в отеле, читайте в материале «Наценка на праздник: какой счет выставит Казань туристам за «новогоднюю» аренду жилья».