Эксперт: Из-за дефицита кадров работодатели увеличивают зарплаты и пакет льгот

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К концу лета на рынке труда Татарстана на фоне углубляющегося дефицита кадров продолжится рост предлагаемых работодателями зарплат и расширится пакет льгот. Таким прогнозом с «Татар-информом» поделилась директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

«Компании все чаще будут обращаться к концепции человекоцентричности. Так, по сравнению с 2023 годом в целом по стране и в Татарстане тоже выросла доля компаний с фокусом на человекоцентричность. И вероятно, произошло переосмысление этого понятия», – подчеркнула она.

По мнению эксперта, в дальнейшем при отборе претендентов на вакансию работодатели будут ориентироваться исключительно на их профессиональные качества и умения, не учитывая никаких дополнительных ограничений, таких как возраст, пол, раса и другие факторы.

«Это будет происходить, потому что, по нашим данным, работодатели, практикующие skill-based-подход, на 91% быстрее проводят найм нужных работников, на 52% становятся инновационее, у таких компаний в два раза вырастает вероятность удержания работников», – заключила Султанова.

Подобнее о ситуации на рынке труда этим летом, об отраслях, испытывающих кадровый дефицит, и о самых высоких зарплатах читайте в материале «Татар-информа» «Новые тренды: токари и фрезеровщики зарабатывают больше программистов в Татарстане».