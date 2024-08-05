Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: Из-за дефицита кадров работодатели увеличивают зарплаты и пакет льгот
К концу лета на рынке труда Татарстана на фоне углубляющегося дефицита кадров продолжится рост предлагаемых работодателями зарплат и расширится пакет льгот. Таким прогнозом с «Татар-информом» поделилась директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.
«Компании все чаще будут обращаться к концепции человекоцентричности. Так, по сравнению с 2023 годом в целом по стране и в Татарстане тоже выросла доля компаний с фокусом на человекоцентричность. И вероятно, произошло переосмысление этого понятия», – подчеркнула она.
По мнению эксперта, в дальнейшем при отборе претендентов на вакансию работодатели будут ориентироваться исключительно на их профессиональные качества и умения, не учитывая никаких дополнительных ограничений, таких как возраст, пол, раса и другие факторы.
«Это будет происходить, потому что, по нашим данным, работодатели, практикующие skill-based-подход, на 91% быстрее проводят найм нужных работников, на 52% становятся инновационее, у таких компаний в два раза вырастает вероятность удержания работников», – заключила Султанова.
Подобнее о ситуации на рынке труда этим летом, об отраслях, испытывающих кадровый дефицит, и о самых высоких зарплатах читайте в материале «Татар-информа» «Новые тренды: токари и фрезеровщики зарабатывают больше программистов в Татарстане».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»