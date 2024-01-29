Эксперт из Татарстана: Туристический потенциал «Большой Волги» огромен

Разработка туристической схемы «Большая Волга», которая объединит 13 регионов, среди которых Татарстан, Марий Эл, Чувашия, начнется в феврале 2024 года при поддержке ВЭБ.РФ. Проект будет представлен в правительстве России в первом квартале 2025 года. Встреча делегации госкорпорации с экспертным сообществом состоялась в Казани на минувшей неделе. Своим мнением о том, что даст реализация этого проекта регионам, в том числе Татарстану, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отмечает, что целью проекта «Большая Волга» является максимальное раскрытие туристических возможностей макрорегионов, а также формирование на их территории комфортного пространства для путешествий, повышение уровня и разнообразия туристических услуг, создание возможностей для круглогодичного отдыха.

«За счет распределения турпотока и спроса на услуги увеличится вклад туризма в экономику регионов, их инвестиционная привлекательность», – говорит эксперт. На сегодня, по его мнению, срабатывает фактор сезонности, когда туристы предпочитают отдых по стране только в летний период.

«Хотелось бы, чтобы специалисты разработали комплексы всесезонных курортов для каждого макрорегиона», – отметил Гафиятуллин. При этом, разработанные локации должны иметь хорошую транспортную доступность, качественные средства размещения в различных ценовых категориях, стать точкой притяжения путешественников в любое время года.

«Локальные аттракции не менее важны для развития туристических возможностей региона, чем достопримечательности федерального уровня», – подчеркнул эксперт. Он также отметил необходимость создания «бесшовных маршрутов» по расположенным в непосредственной близости друг от друга местам притяжения.

«Возможности внутреннего туризма по России очень большие. Для реализации этого потенциала надо решить проблемы доступности локаций, нехватки качественных средств размещения и инфраструктуры, а также информированности населения о малоизвестных направлениях», – сказал он.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин также считает внутренний туризм перспективным направлением. «Государством принимаются комплексные меры для его развития», – подчеркнул он. Топилин напомнил, что в настоящее время в Госдуме продолжается работа над вопросами субсидирования строительства метеоров. «Отмечу, Президент страны Владимир Путин дал поручения по возрождению межрегионального речного сообщения», – сказал эксперт.

«Для Татарстана – это одна из важных тем: республика находится на пересечении трех больших рек – Волга, Вятка и Кама. Считаю, что благодаря новым мерам есть возможность как повысить пассажиропоток, развить направление речных перевозок, так и принять больше туристов в республике», – резюмировал Топилин.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова выразила мнение, что интеграция регионов ПФО в новый проект имеет большой потенциал для развития несырьевого сектора экономики и создания новых рабочих мест. «Этот проект также позволит улучшить инфраструктуру и успешно реализовать проекты в различных сферах», – сказала она.

Реализация проекта «Большая Волга», по мнению Павловой, предоставляет возможность Поволжью стать сильным туристическим брендом, потенциально конкурирующим с такими известными брендами, как Москва, Санкт-Петербург и Золотое кольцо России. «13 регионам, входящим в состав “Большой Волги”, действительно есть, что показать», – подчеркнула эксперт.

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко отметила то внимание, которое в последние годы Правительство России уделяет развитию внутреннего туризма.

«Думаю, что реализация запланированного проекта “Большая Волга” позволит точечно развивать туристический потенциал 13 входящих в проект регионов, что даст возможность улучшить инфраструктуру туризма и туристический сервис, разработать и внедрить новые туристические направления, запустить новые речные экскурсионные маршруты», – рассказала она.

Руденко выразила уверенность, что очередь дойдет и до городов, расположенных на Каме, что на федеральном уровне будет разработан проект развития туристической отрасли Елабуги, Чистополя, Сарапула, Чайковского, Перми.

«Туристический потенциал “Большой Волги” огромен», – отмечает Депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев. Новый проект способен оказать существенное влияние на развитие внутреннего туризма, солидарен с коллегами эксперт.

Татарстан, считает Бикеев, уверенно входит в число топовых лидеров России по масштабам туристической индустрии. Он также добавил, что в рамках проекта «Большая Волга» республика может стать связующим звеном, объединяющим участников макрорегиона. Способствовать этому станет территориальное расположение, удачная логистика, наличие интересных для туристов объектов и маршрутов.

Проект «Большая Волга» – это пространственная стратегия развития туристической отрасли 13 регионов России как единой туристической макротерритории. В проект входят Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области.

Создание таких пространственных стратегий на уровне макрорегионов — часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Татарстан занимает первое место по объему турпотока среди регионов ПФО и макротерритории «Большая Волга». Турпоток республики обеспечивает треть всех туристических поездок ПФО — порядка 4 млн в 2023 году. По оценке турсхемы потенциал наращивания туристических поездок к 2030 году — 7 млн. В республике преобладают четыре основных вида туризма — культурно-познавательный, круизный, деловой и лечебно-оздоровительный. При этом большой потенциал развития есть у природного туризма.