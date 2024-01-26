В 2024 году разработают туристическую схему макротерритории «Большая Волга»

При поддержке ВЭБ.РФ в этом году будет разработана туристическая схема макротерритории «Большая Волга». Встреча делегации госкорпорации с экспертным сообществом состоялась в Казани.

«Турсхема определяет уникальные туристические предложения для каждого региона макротерритории, устанавливает цели развития туризма до 2030 года и оценивает объем инфраструктурных мероприятий, необходимых для достижения показателей стратегии развития туризма», — отметила руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова.

«Большая Волга» — пространственная стратегия развития туристической отрасли 13 российских регионов как единой туристической макротерритории, объединенной вокруг Волги.

Турсхему начнут разрабатывать в феврале. Создание таких пространственных стратегий на уровне макрорегионов — часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Татарстан занимает первое место по объему турпотока среди регионов ПФО и макротерритории «Большая Волга». Турпоток республики обеспечивает треть всех туристических поездок ПФО — порядка 4 млн в 2023 году. По оценке турсхемы потенциал наращивания туристических поездок к 2030 году — 7 млн. В республике преобладают 4 основных вида туризма — культурно-познавательный, круизный, деловой и лечебно-оздоровительный. При этом большой потенциал развития есть у природного туризма.

«Проект ВЭБа и ПроГорода „Большая Волга“ рассматривает туристический потенциал всех 13 регионов макротерритории. С нашей стороны мы видим среди его ключевых задач — развить туристическую инфраструктуру на Волге, выявить новые локации с большим туристическим потенциалом вдоль трассы М12 и, конечно, заложить инфраструктурные возможности для развития транспортной доступности региона, например, связку с Самарской областью», — отметил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.