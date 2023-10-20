Эксперт из Татарстана: Семейные ценности остаются одним из важных аспектов нашей культуры

17 октября состоялось первое заседание наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное». О старте нового проекта платформы «Россия — страна возможностей», который уже называют самым народным проектом, объявил Президент Владимир Путин. Мнением о том, каким образом следует укреплять семейные ценности, насколько крепки семьи в регионе и действительно ли семейные отношения в современном мире переживают кризис или это утверждение является расхожим штампом, в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев отмечает, что для Татарстана институт семьи был всегда одним из самых важных. «Семьи наших бабушек и дедушек, родителей, всегда были примером для нас, как для молодого подрастающего поколения», – говорит он.

«Сейчас, будучи отцом, прививаю те же традиционные ценности, которые были привиты мне моими родителями», – продолжает Бариев и добавляет, что воспитание детей – это общий процесс, в который вовлечены не только сами родители, но и бабушки и дедушки детей. «Они являются неотъемлемой частью процессов воспитания, как семьи. И, на мой взгляд, это является успешным примером», – подчеркивает эксперт.

Поддерживает коллегу доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, которая отмечает, что большинство семей в России помнят и чтут семейные традиции, передают их из поколения в поколение. Она поделилась своим семейным опытом, когда в наследство передаются не только материальные реликвии, но и нравственные ценности и принципы. К ним она отнесла и традиции служения своему Отечеству.

«Принадлежность к семье и передача семейных традиций способствуют развитию патриотических чувств и гордости за свою страну. Благодаря семье, мы понимаем не только историю нашей страны, но и цену мужества, отваги и самоотверженности», – пишет Павлова.

Она подчеркнула, что в России, несмотря на вызовы и изменения, которые происходят в современном мире, действительно сильны семейные ценности. «Российская культура и история отличаются сильной привязанностью к ценностям, таким как верность, преданность и уважение к старшим. Это отражается в отношениях внутри семей, где взаимное уважение и поддержка являются важными элементами», – говорит эксперт.

«Семьи в России по-прежнему ценятся, и сильные семейные ценности остаются одним из важных аспектов нашей культуры», – считает она.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов подчеркивает, что семья является главным институтом общества. В то же время он отмечает, что в России семейные традиции различаются в зависимости от региона и вероисповедания. «Но нас всех сближает и объединяет то, что во все времена семейные ценности были и остаются оплотом нашей государственности», – говорит он.

«В Республике Татарстан всегда уделяли особое внимание семейным традициям, и это неудивительно, ведь они заложены в культурном коде татарстанцев», – продолжает Фазылов. Кроме того, в республике активно работают организации, которые популяризируют и исследуют институт семьи.

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам, благотворительности и развитию некоммерческого сектора Татьяна Мерзлякова также подчеркивает, что семейные ценности начинаются с семьи. «Как ни крути, но очень многое закладывается в подрастающем поколении именно в семье. Какие отношения у мамы с папой, какие отношения с детьми – все это влияет на дальнейшее становление будущих молодых семей», – говорит она.

Мерзлякова считает, что по этой причине школы родителей, клубы отцов и другие подобные сообщества на сегодняшний день «играют важную роль в формировании института семьи с его правильными моральными ценностями и устоями».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Татарстана могут принять участие в новом всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Проект призван поддерживать семьи с активной жизненной позицией и заинтересованных во всестороннем развитии. Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года. Проект запущен президентской платформой АНО «Россия – страна возможностей». Старт конкурса анонсировал Президент России Владимир Путин в рамках открытого урока «Разговор о важном», прошедшего 1 сентября.