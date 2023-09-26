Жителей Татарстана приглашают к участию в федеральном проекте «Это у нас семейное»

Жители Татарстана могут принять участие в новом всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Проект призван поддерживать семьи с активной жизненной позицией и заинтересованных во всестороннем развитии. Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года.

Принять участие в конкурсе могут семейные команды, которые состоят из четырех и более человек. Участники команды могут быть родственниками трех и более поколений. Самому младшему участнику должно быть от 6 до 17 лет.

Целью проекта является поддержка традиционных семейных ценностей и укрепление российских семей. Участие в конкурсе позволит представителям разных поколений найти интересные совместные занятия и увлечения, исследовать историю своей семьи и возродить лучшие семейные традиции, сообщают организаторы.

Конкурс предусматривает выполнение ряда заданий по таким направлениям, как знания, спорт, творчество, семья, служение Отечеству. Проект включает в себя несколько этапов –дистанционный тур и окружные полуфиналы. Конкурс завершится летом следующего года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России.

Проект запущен президентской платформой АНО «Россия – страна возможностей». Старт конкурса анонсировал Президент России Владимир Путин в рамках открытого урока «Разговор о важном», прошедшего 1 сентября.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте «Этосемейное.рф». Здесь же можно подать заявку на участие.