Эксперт из Татарстана: Сейчас есть значительный шанс для проведения муниципальных реформ

В Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 15-16 января проходил Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Мероприятие состоялось по поручению Президента Владимира Путина. На форуме присутствовали 7,5 тыс. представителей муниципальных образований из 89 регионов страны. В делегацию Татарстана вошел 91 человек.

Одной из главных тем муниципального форума стала комфортная городская среда. О том, как изменился город за последнее время, применяется ли в Татарстане практика инициативного бюджетирования, какие социальные практики в муниципалитетах РТ можно отметить и что нужно сделать, чтобы развернуть государство в сторону муниципалитетов, на площадке «Экспертного клуба» рассказали спикеры из Татарстана.

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции Айдар Метшин отметил, что проведение Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», организованного по поручению Президента, является ярким доказательством тесного взаимодействия всех уровней власти страны.

Он напомнил, что порядка 15 лет сам работал мэром Нижнекамска. «Я убежден, что роль муниципалитетов очень важна, и они должны привлекаться к формированию повестки развития страны в целом. Муниципалитеты являются серьезной движущей силой в работе с населением, решают масштабные задачи, направленные на повышение качества жизни людей, создание комфортной среды проживания. Практика применения инициативного бюджетирования позволяет претворять в жизнь важные социальные проекты», – отметил Метшин.

Спикер также добавил, что общественные советы местного самоуправления являются ближе всего к жителям, чаще общаются с людьми. Дополнительным стимулом в работе муниципалитетов, по мнению Метшина, стало учреждение Путиным звания «Заслуженный работник местного самоуправления».

Депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев акцентировал внимание на том, что «консолидация российского общества продолжается и нарастает». И Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» наглядно это демонстрирует, считает он.

«В Татарстане региональная власть не отделена от власти муниципальной. Они сообща решают существующие проблемы, фактически представляя собой единую систему реализации прав и законных интересов граждан», – говорит Бикеев.

«Подход простой: заботимся об одних и тех же людях, ведь они жители и какого-либо населенного пункта, и региона в целом одновременно. Это принципиальная позиция Раиса республики Рустама Минниханова, которая реализуется повсеместно», – сказал эксперт. В качестве примера он привел реализацию республиканской программы «Наш двор».

«Такое единение в работе республиканского и муниципального уровня власти дает ощутимые результаты», – резюмировал Бикеев.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает проведение Всероссийского форума важным событием для развития муниципалитетов.

«Многотысячное мероприятие с участием Президента РФ говорит о значимости муниципальной власти для России в целом», – сказал он.

Большаков добавил, что муниципальные реформы в России проводятся в течение всех постсоветских лет, и обычно эти изменения связаны с радикальным изменением законодательства. «Однако решающих шагов здесь пока не сделано. Они должны состоять в достаточном финансировании муниципалитетов по всей стране. Сейчас есть значительный шанс для осуществления таких реформ. От них зависят уровень и качество жизни каждого россиянина. В ряде регионов комфортная социальная среда, ее постоянное развитие давно является приоритетом властей. Примером такого региона является Татарстан. Для данного региона характерно и использование инициативного бюджетирования», – подчеркнул эксперт.