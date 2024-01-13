Эксперт из Татарстана: Сбор подписей – своего рода генеральная репетиция голосования

Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в Президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина поступили из всех 89 регионов РФ. Всего в поддержку Путина уже собрано более 1,3 млн подписей. На сегодня Центризбирком зарегистрировал трех кандидатов в президенты – Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова («Новые люди»). Все они – представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев – блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий – Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. – в каждом субъекте РФ. Самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе.

Мнением о том, кто из заявившихся кандидатов сумеет собрать подписи для регистрации кандидатом в президенты, как проходит сбор подписей в Татарстане и сколько всего человек будет зарегистрировано в качестве кандидатов в президенты, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев сообщил, что подал голос в пункте сбора подписей в поддержку кандидата в Президенты России Путина. И рассказал, что жители Татарстана ставят свои подписи за действующего Президента «осознанно, уверенно, без тени сомнения». «Думаю, что и в других субъектах федерации ситуация аналогичная», – отметил эксперт.

Он добавил, что шансы собрать подписи есть и у некоторых других возможных кандидатов. В частности у Сергея Бабурина, который уже был кандидатом в Президенты ранее. «Однако никто из возможных кандидатов даже близко не может рассчитывать на тот феноменальный уровень поддержки, который имеет Путин», – резюмировал Бикеев.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков выразил мнение, что в большом количестве подписей за действующего Президента РФ никто не сомневается.

«Владимир Путин – национальный лидер. Его переизбрание на высокий пост – вопрос времени. Однако все юридические формальности должны быть соблюдены, чтобы обеспечить легальный и легитимный характер выборов президента в России», – сказал он.

Большаков считает, что подписей будет собрано гораздо больше, чем положено по законодательству. «Ситуация в Татарстане практически не отличается здесь от общероссийской», – отметил он.

Так как кандидаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» уже зарегистрированы в качестве кандидатов, то в избирательном бюллетене граждане увидят четыре вышеперечисленные кандидатуры, говорит эксперт.

«Все остальные семь кандидатов должны собрать значительное число подписей, учитывая региональный фактор, поэтому их потенциал не очевиден в настоящее время», – считает Большаков.

«Относительно известны в политическом плане Борис Надеждин и Сергей Бабурин, Андрей Богданов. Но им попадание в бюллетень для голосования не гарантировано. Может сработать поддержка избирателем новых кандидатов или кандидата-женщины. Но это – неочевидно. Поэтому число кандидатов в избирательном бюллетене не будет превышать 4-8 человек. Эксперты сходятся на цифре шесть, но это тоже предварительные оценки», – сказал спикер.

«Я думаю, что никто из экспертов в настоящее время не располагает объективными данными из каждого избирательного штаба кандидатов. Кандидаты могут быть сняты с предвыборной гонки и при проверке подписей. Поэтому заявления их самих и групп их поддержки следует оценивать критически», – резюмировал эксперт.

Эксперт Евгения Храмова сказала, что «заявка на кандидатство – сама по себе важный шаг в жизни политика». «Если он сделал этот шаг, значит есть уверенность в своих силах», – говорит она.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов выразил мнение, что «сбор подписей – своего рода генеральная репетиция голосования». «Никакой реальной альтернативы Владимиру Путину в качестве кандидата на должность президента нет, и россияне это прекрасно понимают», – говорит эксперт.

«Сегодня уровень доверия президенту настолько высок (в том числе и в Татарстане), что уже собрано более 1,8 млн подписей в поддержку Путина. Это в шесть раз больше нужного. Ожидаемый результат! Это и есть знак высокого доверия действующему президенту и его политике. Люди отчетливо осознают важность победы Путина на предстоящих выборах», – сказал Морозов.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает важным, чтобы каждый избиратель смог выбрать кандидата, соответствующего его взглядам. «Если зарегистрированные кандидаты считают, что у них есть все шансы побороться за почетное участие, значит этот электорат найден и каждый кандидат будет отражать его точку зрения», – сказала она.

Павлова сообщила, что как член инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в Президенты РФ, поставила свою подпись в его поддержку на новый президентский срок. «Он действительно работает на благо нашей страны, сопротивляясь угрозам, которые могут нанести ущерб нашему государству и нашему народу. Как гражданин России, Президент страны и Верховный главнокомандующий, он делает всё возможное, чтобы отстоять нашу страну, защитить конституционный строй, жизнь и свободу каждого гражданина», – пояснила она, добавив, что в Татарстане сбор подписей за действующего президента идет очень активно.