Эксперт из Татарстана: После начала спецоперации Запад впал в экономическое безумие

Повышение доходов и качества жизни граждан, а также благополучие российских семей является главным приоритетом в работе властей. Об этом на совещании по экономическим вопросам о подготовке плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет заявил Президент России Владимир Путин. Глава государства также рассказал, что экономический рост в стране в прошлом году оказался выше прогнозов. О том, что делается для обеспечения технологического суверенитета в Татарстане, какие направления для инвестиций в республике представляются наиболее перспективными и какие отрасли развиваются опережающими темпами, на площадке «Экспертного клуба» рассказали спикеры из Татарстана.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что заявление Путина о том, что повышение доходов и качества жизни граждан является безусловным приоритетом, имеет «важное значение для регионов России». «Это означает, что правительство будет стремиться создать условия, способствующие улучшению жизни всех граждан страны, включая жителей отдаленных субъектов», – сказала она. «Вместе с тем, это большая задача и для самих регионов», – подчеркнула Павлова.

Она добавила, что Татарстан, где построена развитая IT-инфраструктура, использует все имеющиеся ресурсы для обеспечения технологического суверенитета. Павлова напомнила, что Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение запустить в каждом муниципальном районе республики муниципальные IT-площадки.

«Татарстан готов делиться и тиражировать лучшие практики отечественных разработок, для этого осенью прошлого года в Казани проводился международный форум Kazan Digital Week, где обсуждались и представлялись большое количество идей по повышению технологического уровня развития российской экономики, ведь цифровая трансформация должна охватывать каждую отрасль, особенно социальную сферу», – сказала эксперт.

Павлова рассказала, что благодаря инвестпроектам в Татарстане не только создаются новые рабочие места, но и привлекаются молодые специалисты, которые возвращаются в сельские территории.

Эксперт Тимур Халиков напомнил, что в рамках предвыборной программы Владимира Путина на выборах Президента России в 2018 году, одной из перспективных инициатив от регионов было создание в Татарстане Высшей школы нефти на базе Альметьевского государственного нефтяного института в партнерстве с ведущей российской нефтяной компанией «Татнефть». «Данная инициатива лежала в основе задач внедрения в России новых форм объединения вузовской и отраслевой науки, практикоориентированного образования и реального производства», – сказал он.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов акцентировал внимание на том, что экономический рост в России в 2023 году оказался выше прогнозов. «ВВП прибавил 3,6%. Надо четко сказать: у нас давно не было такого роста. Все эксперты прогнозировали глубокую рецессию российской экономики. А у нас рост! Это значит, что страна сегодня находится на подъеме! И это в условиях, когда нам объявлена тотальная санкционная и экономическая война. Ни одна страна в мировой истории не подвергалась таким санкциям и ограничениям!», – сказал он.

«Мы стали свидетелями, как санкционная истерия коллективного Запада из года в год неуклонно нарастала. После начала СВО Запад совсем впал в санкционную агонию и экономическое безумие», – продолжил Морозов.

В итоге, несмотря на все вводимые ограничения, Россия демонстрирует устойчивый рост и продолжает уверенно развиваться, говорит эксперт.

Причиной он видит то, что в работу включились те сегменты экономики, которые не работали до этого. «Нам удалось отстоять свою экономическую независимость и технологический суверенитет», – рассказал Морозов. Это, по мнению эксперта, произошло «благодаря продуманной политике Президента Путина, эффективным мерам и решениям Правительства при поддержке Федерального Собрания и институтов власти всех уровней, и, конечно, поддержке граждан».

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин напомнил о том, что 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. «Поэтому республика в этом году уделит данному направлению особое внимание. Хотя могу уже сейчас уверенно сказать, что Татарстан является одним из регионов-лидеров научно-технологического развития: в республике одним из первых появилась инновационная инфраструктура – технопарки, особые экономические зоны, территории опережающего развития, проводится венчурная ярмарка и иные профильные события, которые создают благоприятную среду для научно-технологического роста», – сказал он.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин говорит о том, что Татарстан является одной из ключевых площадок для комплексного решения технологического суверенитета и апробации новых технологий.

«Технологический суверенитет – это залог устойчивого развития в современном мире, важность разработки и использования своих технологий для страны сложно переоценить. Сейчас на первый план выходят именно задачи по разработке технологий в стратегически важных отраслях экономики, в особенности для объектов критической информационной инфраструктуры. Разработка цифровых технологий при этом идет неразрывно с задачами по развитию научных знаний, собственных инновационных производств, вычислительных мощностей, ИТ-инфраструктуры, а самое главное это кадровый потенциал», – говорит он.

Гафиятуллин напомнил, что в Татарстане функционирует десятая часть передовых инженерных школ России, а ряд ведущих вузов участвует в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

«В Татарстане ведется многосторонняя и масштабная работа, направленная на обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации. Это работа требует слаженной и кропотливой совместной работы государства, различных секторов экономики и, конечно, самих ученых и специалистов», – резюмировал он.