Эксперт из Татарстана: победители конкурса «Лидеры России» востребованы как специалисты

Через кадровую систему «Лидеры России» за пять лет прошли уже более одного миллиона человек. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев. Мнением о том, насколько активно жители Татарстана участвуют в проекте «Лидеры России», что необходимо дополнительно предпринять для консолидации общества и чувства уверенности в завтрашнем дне, а также своим отношением к тому, что всё больше людей из-за рубежа показывают желание работать в России, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из РТ.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова отмечает, что участие в конкурсе «Лидеры России» – это дополнительная возможность не только проявить свои лидерские качества, но и реализовать их на деле. Ряд успешных примеров можно проследить на примере Татарстана, отметила она.

«Особенно радует, что в числе тех, кто проходит эту школу, много молодежи. Безусловно, участием в конкурсе они открывают новые перспективы для себя, доказывая конкретными делами эффективность такого обучения», – говорит эксперт. Ларионова напомнила, что в 2020 году в финал конкурса вышли семь представителей Татарстана. «Среди наиболее ярких лидеров, которые принимают активное участие в развитии города и республики могу отметить руководителя администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова, председателя молодежного парламента при Государственном Совете Республики Татарстан, руководителя некоммерческой организации «Сообщество мам РТ» Нину Шимину», – сказала она, добавив, что 15 депутатов Госдумы РФ – участники и победители этого конкурса.

Год от года популярность и востребованность конкурса возрастает, продолжила спикер. В прошлом году для участия в нем заявились 160 тыс. человек, конкурс составил 500 человек на место. «Показательно, что и у граждан других стран российский конкурс вызывает интерес», – добавила Ларионова.

«Безусловно, полученный опыт и желание его реализовать в сфере образования, медицины позволяют конкурсантам проявить себя уже на новой ступени с учетом полученного опыта в школе лидеров. Конкурс также свидетельствует о том, у самых замотивированных есть перспективы и все возможности, чтобы изменить жизнь в стране к лучшему с учетом полученных знаний», – резюмировала она, пожелав конкурсу творческого долголетия.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила дальновидность Президента России Владимира Путина, как политика, который делает ставку на талантливую молодежь, открывая для них возможности для реализации своего потенциала.

«Очередной поток программы доказал в очередной раз, что это действительно удивительная площадка, представляющая конкурентную среду, в которой сильнейшие участники и победители проекта проявляют свои выдающиеся способности. Но даже те, кто не стал победителем конкурса, очень многое приобретают даже от факта участия в нем. Именно в такой конкурентной среде можно найти вдохновение и мотивацию для своего личностного и профессионального роста», – сказала она.

Павлова отметила, что участники из Татарстана всегда достойно представляют свою республику и входят в число сильнейших управленцев страны.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев говорит о том, что конкурс «Лидеры России» создал особое сообщество талантливых и инициативных людей. «Такую концентрацию умных, ищущих и неординарных личностей, как на этом конкурсе, редко где встретишь», – пишет эксперт.

«Наличие таких сообществ как “Лидеры России” с их уникальной творческой атмосферой – мощный инструмент для притяжения людей в страну из-за рубежа, а также дальнейшей консолидации российского общества», – подчеркнул Бикеев.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отмечает, что победители конкурса «Лидеры России» очень востребованы как специалисты. «Назначения получили 11 из 13 победителей предыдущих сезонов. Они активно участвуют в реализации различных проектов, направленных на социально-экономическое развитие республики, в значимых для развития республики отраслях, включая производство, информационные технологии, образование и науку», – говорит он.

«Проекты президентской платформы “Россия – страна возможностей”, среди которых конкурс “Лидеры России”, дают не только качественную оценку знаний и опыта, но и предоставляют новые векторы для самореализации, а также продвижения по карьерной лестнице, дает возможность получить качественное профессиональное развитие в нашей стране», – резюмирует спикер.