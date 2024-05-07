Эксперт из Татарстана об инаугурации: Владимир Путин – это наше конкурентное преимущество

Владимир Путин вступил в должность Президента России. Церемония прошла сегодня в московском Кремле. Своим мнением о том, как оценивается эффект от инаугурации на имидж России в мире, при помощи чего Россия смогла отразить попытки делегитимизировать итоги выборов, на что рассчитывали иноагенты и их кураторы в этих попытках и как повлияет инаугурация на общественно-политическую ситуацию в России, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отметил, что торжественное вступление в должность Президента «выполняет серьезнейшие символические функции». «Оно означает, что многонациональный российский народ выбрал своего руководителя, доверил ему управление страной. У нас есть облеченный народом властью лидер. Принеся присягу, Владимир Владимирович вступил в должность, принял на себя ответственность за безусловное и полное исполнение всех обязанностей Президента», – говорит эксперт.

Одновременно это является и посылом внешним силам, продолжает он. Проведение церемонии в современных условиях дает «сигнал всему миру о том, что мы полностью уверены в своей правоте и грядущей победе», считает Бикеев.

«Попытки делегитимации итогов выборов оказались безуспешными: всё настолько очевидно, что тот, кто в них упорствует, выглядит клеветником, демонстрирующим бессильную злобу», – говорит он.

Бикеев также добавил, что дополнением у инаугурации «Путин сделал важнейшее программное обращение к гражданам страны, огласил принципы свой работы на предстоящий срок». «Он четко сформулировал видение своего предназначения – беречь Россию и служить нашему народу. Он воспринимает эти задачи как огромную честь, обязанность и священный долг одновременно», – резюмирует эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова пишет о том, что Владимир Путин пришел в свой пятый президентский срок «с колоссальной народной поддержкой, которая западным лидерам даже и не снилась».

«Владимир Путин за время служения на посту Президента не словом, а делом доказал свою преданность стране и народу и сформировал высокие стандарты работы главы государства на многие десятилетия вперед. Россия с Президентом Путиным прошла не простой путь возрождения, развития, и стала сильнейшим суверенным государством, с которым сегодня считаются во всем мире», – говорит она.

«Мы хорошо помним уроки истории – это недооценил Запад. Консолидация общества вокруг нашего лидера будет и дальше вести страну к новым Победам. Владимир Путин – это наше конкурентное преимущество», – подчеркнула эксперт.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает, что победа Владимира Путина на выборах была сверхубедительной, что «демонстрирует консенсус власти и общества по политическому курсу, кризису на Украине, победе в идущей СВО». «Объем задач, стоящий перед вновь избранным президентом, – огромный, – добавляет он. – Это противостояние с коллективным Западом, обеспечение российской безопасности в Евразии и во всем мире, создание альтернативы западному доминированию».

Среди внутренних задач, эксперт обозначил воспитание новой политической элиты России патриотической направленности, развитие экономики без существенного западного влияния, сбережение населения и грамотная, эффективная социальная политика в стране. «Основная задача внутренней политики – это улучшение параметров количества и качества жизни для огромного большинства жителей РФ», – отмечает Большаков.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов отмечает, что инаугурация проходит в судьбоносный для страны момент. «В этом ее особенность. Это фактор сплочения нации – и в этом ее главный эффект. Мир ждет: Россия дрогнет или, наоборот, встанет во весь рост. И ответ ныне дан! Отсюда такая нервозность в стане врагов и иноагентов. Их надежды на внутренний раздрай не оправдались», – подчеркивает спикер.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин говорит о том, что сильный лидер – это основа безопасности, развития и процветания страны. «Сегодняшняя Россия – сильная, крепкая, независимая, бережно хранящая традиционные ценности и оперативно внедряющая современные инновации – результат многолетней работы Владимира Владимировича, который во главу решений всегда ставит Человека и его интересы, потребности и запросы. И так будет всегда», – говорит он.

«Сегодня наша страна, все мы, боремся с новыми вызовами не только в экономике, а прежде всего в национальной безопасности. Наша Родина – Россия – выстояла под шквалом огромного количества санкций. Мы обязательно победим и сохраним нашу целостность и наши ценности! Как сказал Президент, судьбу России мы будем определять только сами!» – резюмировал Топилин.