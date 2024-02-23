Эксперт из Татарстана об «Играх будущего»: Победа и любовь зрителей им будет обеспечена

В столице Татарстана 21 февраля стартовали «Игры будущего». На церемонии открытия соревнований Президент России Владимир Путин отметил, что гордится высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований, многие из которых прошли именно в Казани. «Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу „Игр будущего“», — сказал глава государства. Своим мнением о том, что значит для Казани проведение этих соревнований, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ Тимур Камалетдинов отметил, что «Татарстан продолжает показывать класс в проведение крупных международных событий». Он акцентировал внимание на том, что молодежь республики становится не только очевидцем этих мероприятий, но и принимает в них активное участие. Камалетдинов поблагодарил руководство страны за доверие, которое оказывается Татарстану.

Эксперт Евгения Храмова считает, что, принимая «Игры будущего», Татарстан демонстрирует результативность парадипломатической работы. «На официальных и неформальных площадках ведутся коммуникационные взаимодействия всех уровней международных отношений. Национальные особенности и колорит становятся не просто изюминкой мероприятий, а частью дипломатии нового мирового порядка и российские регионы воспринимаются как центры притяжения народов мира. И спорт будущего – лишь одна маленькая возможность, один из множества каналов для интеграции стран и народов», – говорит она.

Депутат Госсовета РТ Динар Бариев подчеркивает, что «Казань по праву является одним из самых значимых спортивных центров в России и мировом масштабе». У столицы Татарстана, где проводилось множество значимых международных спортивных соревнований и создана уникальная инфраструктура, богатая спортивная история, говорит он.

«Город остается важным культурным и спортивным центром на мировой спортивной карте, и неудивительно, что для такого масштабного события как “Игры будущего” выбрали именно Казань», – сказал Бариев.

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин добавляет, что Татарстан является одним из пионеров в таких направлениях, как экономика, спорт и IT.

Он считает, что проведение «Игр будущего» в Татарстане логично, так как республика имеет опыт проведения масштабных мероприятий – это и летняя Универсиада 2013 года, и Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015, и Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Топилин отмечает, что у Татарстана есть вся необходимая инфраструктура для проведения подобных соревнований. «Сегодня республика – один из лидеров по обеспеченности спортивными объектами в стране – здесь работают 162 спортивные школы, из них 27 имеют статус олимпийского резерва. Столица республики – Казань – имеет статус спортивного центра России. Более 60% татарстанцев занимаются спортом на регулярной основе, а количество спортсооружений превышает 11,6 тыс. объектов», – говорит эксперт.

«Поэтому уверен, что “Игры будущего” пройдут на высоком уровне, а после них количество татарстанцев, да и россиян, желающих изучить достаточно молодые виды спорта, обязательно увеличится», – выразил уверенность эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова говорит о том, что на «Игры будущего» своих атлетов прислали более ста стран. «Очевидно, что ни о какой изоляции России речи не идет», – подчеркивает она. – <…> Впечатления от этих соревнований и от того, что происходит в России, они (спортсмены) повезут в свои страны. Это здорово!» – отмечает она.

Особой фишкой соревнований Павлова считает цифровые технологии. «Эти Игры показали всему миру, что наша страна сильно изменилась. Мы совсем не та страна, про которую говорят, что мы “сырьевой придаток” или “сидим на нефтяной игле”», – говорит эксперт.

«Думаю, что “Игры будущего” имеют большое яркое будущее – они будут развиваться по всему миру. Будет определенная трансформация. Это новый спортивный продукт. Победа и любовь зрителей ему будет обеспечена! И это новый формат Игр, которого нет у МОК. Поворот олимпийского движения очевиден», – резюмировала она.