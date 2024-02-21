Путин: Казань в полной мере соответствует содержанию и духу «Игр будущего»

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На открытии церемонии «Игры будущего» в Казани Президент России Владимир Путин отметил, что гордится высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований, и многие из них прошли именно здесь, в Казани.

«Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу „Игр будущего“. Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов он свято хранит наследие предков, и при этом всегда открыт новому, смело берётся за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет», — отметил лидер страны.

Спортивная сфера — один из примеров, высказал он.

«Созданные в Татарстане к мировым первенствам спорткомплексы и арены широко востребованы людьми всех возрастов, служат массовому спорту, развитию которого в России уделяется огромное внимание. Это один из наших государственных приоритетов», — заявил Президент страны.

Он выразил уверенность, что в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдёт и фиджитал спорт. «Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений и, конечно, у детей и молодёжи», — отметил Путин.