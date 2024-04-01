Эксперт из Татарстана о праймериз «Единой России»: это прогрессивная форма работы партии

В Татарстане дан старт предварительному голосованию по кандидатам в депутаты Государственного Совета седьмого созыва, которые будут выдвинуты от партии «Единая Россия». На заседании президиума регионального политсовета татарстанского отделения партии Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая проводит отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого предварительного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. Своим мнением о праймериз партии на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что праймериз «Единой России» дает возможность проявить себя людям с активной гражданской позицией, которые поставили себе цель сделать жизнь татарстанцев более качественной.

«Предварительное голосование — это прогрессивная форма работы партии», – говорит эксперт. Павлова также отмечает, что «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит праймериз 15-й год подряд.

Процедура, продолжает Павлова, дает возможность кандидатам публично заявить о своих предвыборных программах, а людям проголосовать за того, кому они доверяют. «Не сомневаюсь, наши избиратели выберут самых эффективных, достойных, ярких кандидатов, способных решать задачи, поставленные правительством нашей страны и руководством республики», – подчеркнула спикер.

Особая ценность предварительного голосования, по ее мнению, заключается в том, что дает возможность молодым, креативно мыслящим и умеющим работать в команде партийцам, заявить о себе.

Павлова также назвала ключевое отличие нынешней кампании от предыдущих. Этот праймериз делает ставку на укрепление партийного бренда – все победители обязаны получить статус сторонников или членов партии.

Эксперт Евгения Храмова считает, что процедуры общественного участия в политической жизни страны и политических процессах являются важным компонентом строительства государства. «Они формируют гражданское самосознание и укрепляют гражданское общество. Хочется надеяться, что в эти процессы постепенно включатся и другие политические партии и движения, поскольку многопартийность – залог их демократичности и легитимности», – говорит Храмова.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков отмечает, что предварительное голосование стало важным элементом российской избирательной системы.

«Постепенно российская партийная система должна ввести праймериз в качестве обязательного элемента для всех российских парламентских партий», – считает он. Однако это может произойти не ранее следующего избирательного цикла, продолжает эксперт.

«Можно предположить, что осенние выборы в ГС РТ пройдут при доминировании кандидатов от партии “Единая Россия”. По всей видимости, КПРФ сможет опять занять несколько мест в региональном парламенте. Перспективы остальных политических сил до начала избирательной кампании не очевидны», – говорит Большаков.

Политтехнолог Владимир Кутилов считает предварительное голосование «Единой России» простым и удобным способом любому жителю Татарстана стать кандидатом от партии на выборах в Государственный Совет, а также повлиять на итоговый список кандидатов от партии.

«Предварительное голосование проходит по открытой модели в электронном виде. Поэтому это очень демократичный, открытый инструмент, который позволяет не только вовлекать всех неравнодушных и пассионарных граждан, но и “сверять часы” – узнать мнение жителей о кандидатах”, – говорит он.

Для начинающих политиков участие в предварительном голосовании станет отличной школой, продолжает Кутилов.

«Можно выдвинуть свою кандидатуру, принять участие в мероприятиях, дебатах, школах и получить оценку от избирателей. Наиболее активные, узнаваемые, сильные кандидаты предварительного голосования станут кандидатами реальных выборов», – пишет эксперт.

Он также считает, что остальным партиям нужно перенимать эту практику. «Сегодня у всех партий, кроме “Единой России”, формирование списка кандидатов – это “черный ящик”, предмет кулуарных договоренностей. Публичный, открытый процесс отбора кандидатов позволяет поднять доверие, а также в целом поднять интерес к политическому процессу в стране», – резюмировал Кутилов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва состоятся в сентябре этого года. В Татарстане предварительное голосование «Единой России» пройдет с 26 марта по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов предварительного голосования.