Эксперт из Татарстана о налоговой реформе: нагрузка не изменится

В России готовятся изменения в налоговой системе, призванные сделать ее более справедливой и сбалансированной. В результате донастройки будут решены многие проблемы социально-экономического развития регионов. Новые контуры налоговой системы будут также обеспечивать условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Своим мнением о том, какое влияние изменения налоговой системы окажут на социально-экономическое положение регионов, каким образом следует использовать дополнительные ресурсы, полученные от введения прогрессивной шкалы налогообложения, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов отметил, что трансформировать налоговую систему в России планируют по трем направлениям: сборы с граждан, взносы бизнеса и перераспределение средств между регионами. «В российском обществе давно существовал запрос на прогрессивную шкалу налогообложения – чтобы налоговая ставка зависела от уровня дохода налогоплательщика. Поэтому, налоговая нагрузка не изменится, но позитивный эффект от формирования более справедливой налоговой системы коснется жизни всей страны», – считает эксперт.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова выразила уверенность, что введение новой прогрессивной ставки налога позволит выровнять социальную справедливость. «Обеспеченные слои населения будут платить больше, а семьи с детьми, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума в месяц на человека, смогут получить налоговый кэшбэк», – отмечает она.

Ларионова добавила, что Правительство страны утвердило очередные меры, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми. «Не случайно в Указе Главы государства в новом политическом цикле были затронуты главные вопросы – демографии и народосбережения. В документе еще в начале года Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил задачу перед Правительством по увеличению коэффициента рождаемости к 2036 году до 1,8 и увеличению продолжительности жизни до 81 года и требовал продумать дополнительные социальные меры, которые будут более эффективно способствовать стимулированию роста рождаемости и сохранению здоровья», – подчеркнула депутат.

«Очевидно, что в России давно была необходима ревизия действующих мер поддержки», – резюмировала Ларионова.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отмечает, что в России на данный момент времени наблюдается «значительный уровень доходного и имущественного неравенства между людьми». Он приводит данные Росстата за 2023 году, согласно которым 10% населения с самыми высокими доходами получали в среднем в 14,8 раза больше доходов, чем 10% наименее обеспеченных граждан. «Эксперты Центробанка утверждают, что увеличение разрыва в доходах населения ведет к замедлению темпов роста ВВП», – акцентирует внимание спикер.

В то же время расширение прогрессии НДФЛ может снизить неравенство в доходах между гражданами, а главное дополнительные доходы будут направлены на выполнение социальных обязательств государства — реализацию национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», повышение социальных выплат, продление материнского капитала и т.д., продолжает Гафиятуллин.

Председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов считает логичной необходимость доработки налоговой системы в условиях санкционного давления и СВО. «Государство должно действовать по приоритетам, а сегодня приоритет – формирование мобилизационной экономики, базы для обеспечения финансирования государственных задач в условиях СВО», – рассуждает эксперт.

«Одной из задач на современном этапе является централизация финансовых ресурсов для обеспечения их последующего справедливого распределения между регионами. Это и является одной из целей предлагаемых налоговых изменений», – говорит он.

«Дополнительные ресурсы, полученные от введения прогрессивной шкалы налогообложения необходимо направить на поддержку наименее социально защищенных слоев населения. И это тоже логично – как говорится – кому больше дано, у того и ответственности больше», – резюмировал эксперт.