Эксперт из Татарстана: Кто бы ни пытался «отменить» Россию, у него это не получится

На заседании клуба «Валдай» Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является самобытным государством-цивилизацией. Мнением о том, в чем заключаются основные особенности России как государства-цивилизации и почему Президент сказал об этом именно сейчас, в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов говорит, что «цивилизационный подход Путина – жесткая альтернатива колониальному взгляду коллективного Запада с его бездумной политикой в отношении неугодных ему стран». Россия, по мнению эксперта, «обречена быть цивилизационным противовесом на мировой геополитической арене».

«Цивилизационная ошибка Запада заключается в том, он до сих пор продолжает снисходительно относиться к тем странам, которые не принимают западные ценности, которые ведут свою собственную независимую политику, которые стремятся обеспечить себе равноправный статус участников современного мирового процесса», – говорит Морозов.

Россия никогда не имела и не имеет груза колониального прошлого и совершенно иначе выстраивает межгосударственные отношения со всеми странами мира, продолжает спикер. Что, по его мнению, импонирует и африканцам, и китайцам, и латиноамериканцам. Они, считает Морозов, «видят в России искреннего партнера, а не государство, которое хочет им навязать свою политику или тем более экономически «обчистить», как это зачастую делают другие западные страны». «В этом цивилизационное преимущество России», – резюмировал эксперт.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков подчеркивает важность того, что Россия является государством-цивилизацией.

«Констатация того, что РФ – это государство-цивилизация в новой редакции Концепции внешней политики дает возможность объяснить наш «поворот на Восток», другие новые приоритеты, круг стран, сотрудничество с которыми для нас приоритетно. Государство-цивилизация может позволить себе взаимодействие преимущественно со странами Востока или глобального Юга», – говорит эксперт.

Подобная концепция, продолжает он, дает внутри страны придает устойчивость, поясняет нашу ментальность, демонстрирует поликультурный, полилингвальный и полиэтничный характер страны.

«Россия ни на кого не похожа, самобытна и самодостаточна, но при этом мы не закрываемся от мира, используем его разнообразный опыт. Западные страны такой цивилизационной устойчивостью не обладают, поэтому радикализм часто берет верх над рациональным мышлением и основополагающими традициями», – сказал Большаков.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отмечает, что российская цивилизация является одной из древнейших в мире, она впитала в себя достоинства и достижения как восточных, так и западных культур.

«Опираясь на духовно-нравственные ценности своей цивилизации, российский народ создал величайшее в истории государство, объединившее в гармоничную общность множество национальностей, сплотившее представителей различных религиозных конфессий. Он сумел развить свои выдающиеся культуру, науку, искусство, которые вошли в сокровищницу всего человечества. Кто бы ни пытался «отменить» Россию, у него это не получится», – говорит эксперт.

«Российское государство по своей сути является формой существования уникальной российской цивилизации, – продолжает он. <…> Для российского государства всегда очень важно нравственное измерение: справедливость, коллективизм, забота о слабом».

Бикеев отмечает, что россияне издавна понимали себя как часть огромного сообщества, России, которое само по себе является ценностью, своего рода большой семьей. «В современных условиях колоссальной перестройки мироустройства, известных чудовищных кризисов и конфликтов необходимо единение российских общества и государства. Это единение, на мой взгляд, что замечательно, крепнет. Друг в друге наши общество и государство черпают силу и получают колоссальные возможности обеспечения стабильности и устойчивого развития одновременно», – подчеркивает эксперт.

Доктор философских наук Олег Агапов считает, что одной из стратегических инициатив, стоящих перед российским академическим сообществом в современных геополитических реалиях, выступает задача разработки теоретико-методологических вопросов, позволяющих сформировать концепцию цивилизационного реализма, конституировать тенденции развития России в долгосрочной цивилизационной – на столетия вперед – перспективе.

Спикер ссылается на работу академика РАН Виталия Наумкина, который считает, что на роль государств-цивилизаций могут претендовать далеко не все современные государства. Так, в эту лигу могут попасть Китай, Индия, Иран, Россия. «Переход к государственно-цивилизационному подходу в современных геополитических обстоятельствах – это альтернатива и противовес линейно-универсалистским концепциям коллективного Запада», – пишет Агапов.

«Российское академическое и политическое сообщество, развивая концепцию государство-цивилизации, делают акцент на сосуществовании и взаимодействии цивилизационных субъектов. Относительно сегодняшнего дня российской цивилизации ключевую мировоззренческую роль играют такие ценности как солидарность, справедливость, взаимоуважение между народами и религиями. <…> Российская цивилизация выступает за концерт и синергию цивилизаций», – резюмировал Агапов.