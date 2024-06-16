Эксперт из Татарстана: Для медиков нет тыла, они всегда на передовой

В третье воскресенье июня в России ежегодно отмечается День медицинского работника – главный профессиональный праздник всех работающих в сфере здравоохранения. К поздравлениям на площадке «Экспертного клуба» присоединились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин отмечает, что работа в сфере здравоохранения «требует высокой квалификации, большой самоотдачи и огромной любви к своему делу». Он добавил, что знаком с этим не понаслышке, так как с 2008 по 2012 годы трудился заместителем министра здравоохранения России.

«Тогда лично объехал регионы нашей страны и общался с нашими врачами, медсестрами, фельдшерами, водителями скорой и всеми теми, кто нередко работает не благодаря, а вопреки – чуть ли не чудом спасая самое ценное, что у нас есть – нашу жизнь», – говорит Топилин.

Он поздравил всех работников отрасли с праздником и пожелал им крепкого здоровья.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отмечает, что от профессионализма, квалификации и отношения к своему делу зависит не состояние отрасли, а сохранение здоровья и жизни людей.

Она выразила слова благодарности военным медикам, работающим в новых регионах. «Их роль сложно переоценить, ведь жизнь бойца зачастую зависит именно от тех специалистов, в чьи руки он попадет в первые часы после ранения. Да и возвращение к мирной жизни требует особого внимания медиков. Людям необходимы и экстренная помощь, и плановые медицинские осмотры, и консультации специалистов», – пишет эксперт.

Депутат Госсовет РТ Игорь Бикеев присоединяется к коллегам и говорит, что от качества работы медиков зависит жизнь любого человека. «Труд их очень непростой, а часто крайне напряженный и даже самозабвенный. Многие из них проявили героизм и жертвенность в борьбе с COVID-19 и в ходе специальной военной операции. Каждый гражданин России, думаю, помнит тех медицинских работников, которые добросовестно помогли ему или его близким людям», – отмечает спикер.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов также отмечает, что «от профессионализма врача и качественной медицинской помощи зависит самое главное богатство нашей страны – человеческий капитал».

«В наше время профессия медика – это профессия самоотверженных, смелых и мужественных людей. Даже в самых сложных ситуациях медики делают все возможное и невозможное, чтобы спасти человека! В пандемию, впервые столкнувшись со страшным вирусом, врачи и весь медицинский персонал, рискуя собственной жизнью, спасали людей. Для медиков нет тыла, они всегда на передовой! И сегодня, тысячи медиков сражаются за жизни наших военнослужащих на СВО», – сказал он, поздравив медработников с профессиональным праздником.

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, обращаясь к медикам, сказала: «Вы представители самой благородной и гуманной профессии, от которой зависит жизнь человека. Ваши золотые руки и чуткие сердца всегда на страже здоровья граждан».

«С большой благодарностью в этот день хочу пожелать каждому энергии, благополучия и любви пациентов. Пусть каждый день в профессии приносит удовлетворение! Спасибо вам за преданное служение делу!» – отметила эксперт.

Ранее работников и ветеранов здравоохранения Татарстана с Днем медицинского работника поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.