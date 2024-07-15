Эксперт из РТ: Сегодня у молодежи огромный запрос на изучение своей страны

Сейчас среди молодежи существует тенденция к изучению истории и культуры родной страны. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана Гульнара Габдрахманова.

«Большинство современных государств стремится к сохранению своей самобытности, истории и собственных языков. В этом разрезе Россия уникальна. Желание знать историю своей страны заложено в генетический код. Что касается молодежи, то это особая группа населения, которая видит мир по-своему. Социологи в одном из опросов спрашивали у них, с чем ассоциируется Родина. Большинство отвечало, что с историей и культурой своей страны. Таким образом мы видим, что у молодых людей есть огромный запрос на изучение этих направлений», - заявила спикер.

Она поделилась и данными другого опроса, где социологи спрашивали у людей, считают ли они себя патриотами. Если три года назад утвердительно ответили 91% респондентов, то в этом году на тот же вопрос положительно ответили уже 94%.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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