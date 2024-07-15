Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт из РТ: Сегодня у молодежи огромный запрос на изучение своей страны
Сейчас среди молодежи существует тенденция к изучению истории и культуры родной страны. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана Гульнара Габдрахманова.
«Большинство современных государств стремится к сохранению своей самобытности, истории и собственных языков. В этом разрезе Россия уникальна. Желание знать историю своей страны заложено в генетический код. Что касается молодежи, то это особая группа населения, которая видит мир по-своему. Социологи в одном из опросов спрашивали у них, с чем ассоциируется Родина. Большинство отвечало, что с историей и культурой своей страны. Таким образом мы видим, что у молодых людей есть огромный запрос на изучение этих направлений», - заявила спикер.
Она поделилась и данными другого опроса, где социологи спрашивали у людей, считают ли они себя патриотами. Если три года назад утвердительно ответили 91% респондентов, то в этом году на тот же вопрос положительно ответили уже 94%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»