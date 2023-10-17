Эксперт из РТ: Привлечение инвестиций в регион является важнейшим вопросом его выживания

Восемь инвестиционных проектов на общую сумму 109 млрд рублей были рассмотрены и одобрены на последнем заседании инвестсовета РТ. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу с муниципалитетами республики в вопросах инвестиционного развития. Своим мнением о привлечении инвестиций в республику в рамках «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил, что инвестиции являются одним из драйверов развития экономики, а Татарстан «традиционно занимает лидирующие позиции в этом вопросе». «Правительство во главе с Раисом республики, понимая значимость данной работы, активно взаимодействует как с международными партнерами, так и российскими, создавая комфортные условия для развития бизнеса в регионе», – сказал Топилин.

Он добавил, что сейчас в Татарстане работает закон партнерского финансирования, в рамках которого у инвесторов есть возможность первыми получить взаимовыгодные механизмы банкинга. «Радует и то, что инвестпроекты реализуются в разных районах республики, что позволяет равномерно развивать муниципалитеты и способствовать их благополучию», – резюмировал спикер.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин добавляет, что Татарстан обладает стратегически выгодным территориальным положением и большим спектром конкурентных преимуществ, являясь одним из самых динамично развивающимся субъектом Российской Федерации.

«В такое трудное время привлечение инвестиций в регион является важнейшим вопросом его выживания», – говорит Гафиятуллин и поясняет, что привлечение инвестиций – это повышение уровня жизни населения и экономический подъем в целом. В то же время на готовность инвесторов к вложению капитала влияет и инвестиционная привлекательность самих объектов.

Новые проекты (представленные на Инвестсовете РТ – прим. Т-и.) актуальны, говорит председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов. Часть из них нацелена на инвестиции в импортозамещение, часть в сферу АПК, часть на инфраструктурные проекты.

«Часть компаний, представивших проекты, – федеральные и впервые выходят с инвестициями в регион. То, что они выбрали Татарстан, говорит о высоком уровне инвестиционной привлекательности республики и организации поддержки инвесторов», – сказал эксперт.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отмечает, что Татарстан ярко демонстрирует, что с открытой властью, системной поддержкой, инфраструктурным развитием и другими мерами можно привлекать инвестиции и обеспечивать устойчивое развитие. «Поэтому республика уже много лет находится в тройке лидеров по инвестиционной привлекательности субъектов», – говорит она.

Эксперт добавляет, что благодаря инвестпроектам создаются новые рабочие места, привлекаются молодые специалисты, в том числе отрасль сельского хозяйства.

Поддерживает коллегу и председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. «Каждый принятый проект – это новые рабочие места, налоговые поступления, повышение благосостояния татарстанцев, развитие производства, укрепление промышленного потенциала республики», – сказал он. Именно поэтому Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет особое внимание работе Инвестсовета. «Это подчеркивает ту роль, которую играет совет в повышении инвестиционной привлекательности Татарстана», – резюмировал Морозов.

На заседании инвестсовета, который прошел в минувшую пятницу, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщила, что примерно в половине муниципальных образований Татарстана все еще нет местных инвестиционных советов. На что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить эту работу. «В районах занимаются те, кто заинтересован, а остальные нет. Это ваша недоработка. Самое главное – чтобы первое лицо было заинтересовано. Активизируйте работу, учебу и прочее. Да, у нас поездок меньше стало, но надо внутренние ресурсы по России привлекать, чтобы российские инвесторы к нам приезжали», – прокомментировал ситуацию Рустам Минниханов.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Ваша недоработка»: Минниханов одобрил проекты на 109 млрд и указал главам на проблемы.