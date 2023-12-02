Эксперт из РТ: принятие Года семьи поддерживается абсолютным большинством общества

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Проблемам семьи, материнства и детства будет уделено дополнительное внимание. Мнением о том, что делается для поддержки семей в конкретных регионах, какие проблемы в сфере семьи, материнства и детства требуют приоритетного внимания, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Принятие Президентом решения об объявлении Года семьи в 2024 году говорит о важности и актуальности вопросов поддержки семей, укрепления традиционных семейных ценностей, отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов. «Мы видим, как в западных странах пытаются сейчас уничтожить основные принципы семьи, не думая о том, что такие действия могут привести к разрушению основ государственности», – отмечает эксперт.

«В нашей республике институту семьи уделяется особое внимание. Татарстан сегодня остается одним из лидеров по количеству зарегистрированных браков», – сказал он. Фазылов добавил, что в республике проводится много мероприятий для развития и сохранения семейных ценностей. Так, с 2017 года в августе в Казанском Кремле чествуют лучшие семьи республики. В 2021 году в целях повышения авторитета семьи и престижа родительского труда утверждена медаль «Родительская доблесть».

Депутат Госдумы, член комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отмечает, что объявление Года семьи – долгожданное событие. По ее мнению, без серьезного совершенствования подходов к семейной политике будет сложно ответить на демографический вызов сегодняшнего времени.

«Мы очень надеемся, что в Год семьи будет принят долгожданный Указ о многодетной семье. Говорим об этом давно», – сказала она. Ларионова добавила, что есть необходимость в утверждении единых федеральных критериев, по которым семья будет считаться многодетной, и единых мер поддержки для этой категории граждан, поскольку сейчас в каждом регионе льготы разнятся.

Помимо определения единого статуса многодетной семьи предлагается добавить отмену критериев нуждаемости для них при получении льгот. «Многодетные семьи должны получать пособия независимо от уровня своих доходов. Нельзя многодетную семью доводить» до положения нуждающихся», – подчеркивает депутат. Есть и другие предложения, законодательные инициативы, над которыми идет работа, сказала она. В то же время Ларионова подчеркивает, что решить все накопившиеся проблемы за один год не удастся.

«Но найти подходы, выстроить новые перспективные проекты и программы – это основные задачи, которые требуют наших серьезных усилий», – подчеркнула спикер.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова, в свою очередь отмечает, что принятие Года семьи поддерживается абсолютным большинством общества, поскольку демографическая ситуация в России продолжает оставаться непростой.

«Государство уже уделяет пристальное внимание поддержке семей с детьми, однако еще предстоит сделать много работы в этом направлении», – сказала Павлова. По ее мнению, необходимо качественно изменить государственный подход к поддержке многодетного материнства и отцовства. «Татарстан давно и активно работает в этом направлении. Например, для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда у нас учреждена государственная награда – медаль “Родительская доблесть”, которая вручается семьям, воспитавшим семерых и более детей», – сообщила она.

Профессор кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских наук КФУ Мария Ефлова подчеркивает, что «семья для государства — ключевой, базовый социальный институт, который на протяжении многих веков выполняет репродуктивную, воспитательную, экономическую, эмоциональную и другие функции».

«Объявление 2024 года – Годом семьи акцентирует внимание на безусловной ценности семьи, как для человека, так и важность института семьи для государства, – сказала она. – Данная социально-политическая и информационная повестка даст импульс новым законодательным инициативам, направленным на поддержку семьи и позволит актуализировать семейные ценности на уроне гражданского общества».

Эксперт также предложила акцентировать внимание на проблемах разводов, вопросах отцовства, моделях воспитания детей, а также поддержке пожилых.